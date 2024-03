Cantieri e disagi infiniti sulla Statale 131. Dopo le proteste dei sindaci l’Anas sistema la segnaletica, ma i problemi restano. Non vengono rispettati i limiti di velocità nella complanare in direzione Cagliari e i mezzi pesanti continuano ad attraversare il centro di Nuraminis. Protesta Gabriele Littera, il sindaco di Serramanna: «Non c’è alcuna indicazione per il mio paese».

a pagina 11