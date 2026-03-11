Viaggio da incubo sul pullman dell’Arst 

Pullman strapieno, forse troppo, tanti passeggeri in piedi e segnalazioni ogni settimana. Questo è lo scenario raccontato da chi, su quell’autobus, ci viaggia giornalmente. È la tratta 123 che alle 7,20 del mattino passa per San Sperate dove ad attendere ci sono studenti e lavoratori. Nelle ultime settimane sono diversi i casi emblematici riportati dai viaggiatori: una donna in gravidanza è stata male, per esempio. L’Arst avvisa: «Qualcuno avrebbe dovuto farla sedere». Intanto, il Comune prende l’impegno di monitorare, confidando nelle azioni dell’azienda.

Il percorso

La linea 123 parte da San Sperate alle 7,20, poi passa per Sestu e arriva alla cittadella universitaria di Monserrato. Il tragitto può durare in totale un’oretta. Quando arriva l’autobus i ragazzi esultano alla vista di un modello più nuovo o cominciano già a sbuffare se notano che si tratta del “solito mezzo”, quello che comunemente viene definito “il pullman basso”. Una studentessa dice: «Le segnalazioni di Stefania non hanno funzionato». Parla di Stefania Poddisci che ormai è diventata una sorta di rappresentante dei pendolari e comunica all’azienda dei trasporti, attraverso il portale e via mail, veri e propri resoconti di giornata. «Le persone in piedi sono sempre minimo dieci, ma possono essere molte di più», spiega mentre attende il bus. «Tra i ragazzi magari qualcuno è in stampelle, alcune persone sono più anziane. Alla fine, in tanti casi, molti si siedono per terra». Le eccezioni sono peggio della regola: «Una volta, forse per un guasto, venne un altro bus. Mancavano sedili e altri erano completamente distrutti. Da poco invece abbiamo ospitato nel nostro bus i passeggeri di un altro che si era dovuto fermare. Un incubo». Ma tutto questo «l’Arst lo sa», come spiega lei. «Glielo scrivo io». Venerdì, pioveva, un altro problema: «Il bus era datato e l’acqua entrava all’interno. Stavolta è partita un’altra segnalazione da un’altra passeggera. Direttamente alla Regione».

La risposta dell’azienda

E se ci fossero dubbi che le segnalazioni non vengano lette, pochi giorni fa è arrivata una risposta ad una segnalazione risalente a febbraio: una donna incinta si sentì male e dovette scendere per prendere una boccata d’aria. L’Arst dal canto suo, risponde e sottolinea come, «è consentito il trasporto dei passeggeri in piedi, seppure nel rispetto del limite». E per quanto concerne il caso della donna: «Spiace che tra la clientela abbia viaggiato in piedi, anche una donna in dolce attesa», e che, «si sia sentita male». Ma in questo caso, «il buon senso della clientela avrebbe dovuto indurre qualcuno a cederle il posto». Magari, «tale spiacevole situazione si sarebbe potuta evitare». Fabrizio Madeddu, il sindaco, spiega: «Ho avuto notizia di questi problemi. Arst ha sempre risolto le problematiche e confido che possa esserci la possibilità anche stavolta». E se le segnalazioni dovessero aumentare, «anche l’amministrazione avvierà un confronto».

