Viaggio da incubo sul Pollicino 

Un tempo era il fiore all’occhiello del trasporto pubblico di Carbonia, ora anche Pollicino batte in ritirata. Il tempo della pensione è vicino ma nel frattempo sono più i disagi che i benefici gli effetti del servizio offerto dai piccoli mezzi del trasporto urbano che a Carbonia è in funzione da una ventina di anni.

I disagi

Tre sono le linee, tre i veicoli usati, ma adesso rivelano di colpo il peso dei loro dodici anni di età. Al punto che pochi giorni fa, dinanzi alle lamentele di alcuni utenti per una corsa soppressa di buon mattino è stato spiegato che le ragioni dello stop improvviso durante un acquazzone erano tecniche: pioveva sui sedili. L’acqua filtrava dal tettuccio e dalle finestre posteriori. Quando l’autista se n’è accorto, ha sospeso la corsa e rispedito il mezzo in deposito. «Non era la prima volta soprattutto quando usano i minibus della linea A che è la più frequentata», racconta Pierangela Campus, pensionata che da anni usa i mezzi per spostarsi in città. Il viaggio dei Pollicino in servizio a Carbonia da qualche tempo somiglia a un rally: «Si balla ad ogni buca, e qui ce ne sono tante – rivela Maria Grazia Porcu, altra pensionata affezionata al servizio – non sono esperta di veicoli ma è tutta colpa delle condizioni delle strade?». Non tutto si deve alle disastrate strade della città: le sospensioni hanno fatto il loro tempo, così come i cambi di marcia semiautomatici che costringono spesso i conducenti (ma per i passeggeri in questo caso non cambia nulla) ad usare quello manuale; ma i mezzi vanno in officina e devono essere sostituiti. E difatti, quando i Pollicino finiscono ko e il servizio urbano deve essere garantito ugualmente, Arts è costretta a mettere in campo i mezzi che saranno anche più nuovi (ammodernato nel Sulcis Iglesiente il 90 per cento dei bus di linea extraurbani) ma sono quelli grandi.

Le difficoltà

Poco male nelle strade medio-larghe, un disastro nelle stradine dei borghi come quello che ogni tanto transita nei pressi di Barega: «Dobbiamo accostare pericolosamente quasi in cunetta – afferma Giulio Matteu, un residente – per far passare il pullman». Oltre alla pioggia e ai sobbalzi, per gli utenti può diventare un disagio anche il periodo stesso dell’attesa del Pollicino: avviene dove le pensiline non ci sono più da almeno una decina d’anni. Come in viale Trento, quasi angolo con via Roma: «Non una fermata secondaria – contesta Federica Garau, casalinga di Narcao – perché qui passano bus diretti nel Sulcis».

Il direttore generale Arst Carlo Poledrini chiede ancora poche settimane di pazienza: «Stanno arrivando anche per i servizi urbani di Carbonia e Iglesias i mezzi elettrici, moderni ed economici, che sostituiranno i Pollicino: in caso di disservizi siamo i primi che chiediamo all’utenza di non salire sui mezzi. Quanto alle pensiline in realtà urbanisticamente tutelate come Carbonia non è facile ottenere tutti i nullaosta».

