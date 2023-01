Viaggio da incubo per i pendolari 

«Sballottati da una parte all’altra, lasciati in attesa di capire come dovessimo viaggiare, su quale mezzo e per quale orario. Nemmeno un punto informativo dove poter chiedere delucidazioni. Ore in balia della confusione per poter raggiungere la città di Cagliari da Iglesias». Comincia così il racconto di Jessica Saba, 31enne iglesiente che nella serata dello scorso mercoledì, insieme ad altri pendolari, racconta di aver subito una vera e propria odissea nel tentativo di raggiungere Cagliari sul treno delle 18.20.

Il viaggio

Una volta giunta alla stazione, una comunicazione avvisava i passeggeri che la corsa con il treno previsto in partenza da Iglesias alle 18.20 per Villamassargia (dove poi si sarebbe dovuto effettuare uno scalo per poter arrivare a Cagliari) sarebbe stata cancellata e sostituita con la corsa per mezzo di un pullman. «All’esterno della stazione c’era effettivamente un bus - dichiara la donna - abbiamo chiesto informazioni, ma lo stesso autista attendeva delle disposizioni. Qualche minuto più tardi è arrivato un altro autobus e su questo siamo saliti per essere accompagnati alla stazione di Villamassargia». Qui però i passeggeri stazionano per quasi un’ora: «Siamo rimasti per tanto tempo in attesa di capire come dovessimo comportarci. - continua la ragazza - Nel frattempo abbiamo chiesto delle informazioni al conducente del mezzo che dalla stazione di Iglesias ci aveva condotto a quella di Villamassargia. Ci ha detto che sarebbe però dovuto tornare indietro». Alle 19.30 però i passeggeri hanno visto nel piazzale della stazione il bus che era ripartito poco prima: «E con quello abbiamo finalmente raggiunto Cagliari. - spiega Jessica Saba - Non si possono trattare in questo modo passeggeri che pagano un biglietto».

L’azienda

«La circolazione ferroviaria regionale – fanno sapere da Trenitalia – è stata impattata da cause non direttamente imputabili a Trenitalia, quali il maltempo, che ha determinato ritardi e cancellazioni, e da comunicazioni improvvise di malattia del personale di bordo. I treni cancellati sono stati sostituiti da bus, la cui circolazione è stata inevitabilmente condizionata dalle cattive condizioni meteorologiche».