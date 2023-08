“Viaggio all’inferno”, prorogata la mostra  

È ancora possibile visitare la mostra “Viaggio all'inferno: Cagliari e la guerra nel 1943”. ospitata nello spazio mostre dell'Archivio storico del Comune, al primo piano della Mem – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, l'esposizione rimarrà aperta sino al 16 settembre.

Inaugurata in occasione della manifestazione nazionale “Archivissima” tra il 5 e il 10 giugno, la mostra si riallaccia al tema dell'evento, ossia il "Carnet de voyage", ma declinandolo come testimonianza dolorosa di un'esperienza indimenticabile, in questo caso il ricordo della guerra, percepita alla stregua di un viaggio in cui l'umanità affronta forse la prova più dura. Si tratta dunque di un percorso che rievoca le varie fasi della guerra, come un viaggio di discesa all'inferno e faticosa risalita e ritorno alla vita normale.

Annus horribilis

Tra foto e documenti che testimoniano il vissuto di Cagliari nel '43, l'annus horribilis, il diario di viaggio proposto arriva sino al '46, con la ricomparsa dei primi tavolini che popolavano i caffè di via Roma. Lentamente Cagliari riprende la sua vita, lasciandosi alle spalle, pur tra mille difficoltà, il periodo più nero della storia cittadina recente.

La stima totale delle vittime delle tre incursioni del 17, 26 e 28 febbraio varia dalle quattrocentosedici alle settecento. La conseguenza fu la morte sociale della città, che venne abbandonata da gran parte dei suoi abitanti – tra le quarantacinquemila e le settantamila persone – che sfollarono nei paesi di provincia.

