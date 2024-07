Viaggio alla scoperta delle storie degli ultimi 

Michele Becchis, di Bottigliera d’Asti, nel 1828 era l’amato cappellano della miniera di Monteponi che, per quindici anni, ogni domenica mattina, si recava presso la chiesa di Santa Barbara per la messa. Soffriva d’asma e una domenica il droghiere di Iglesias gli consegnò una bottiglietta senza etichetta di acido fenico. Quella notte si preparò la cena, e come consuetudine, non andò a letto se non dopo aver prima sorseggiato un buon bicchiere di vino. Purtroppo aveva scambiato le bottigliette, così appurò l’inchiesta, e quel bicchiere fu l’ultimo della sua vita. Dopo la sua morte, pochi anni più tardi, crollò anche la chiesetta dove predicava, adiacente alla galleria Villa Marina dove una lapide racconta “Qui, c’è il cappellano Becchis”. Questa e altre storie sconosciute a tanti iglesienti saranno presto raccontate al pubblico grazie a un progetto a cui lavora il gruppo teatrale della Pro Loco di Iglesias.

Il progetto

Il gruppo ha deciso di raccontare i pensieri e le emozioni degli ultimi, ovvero, dei personaggi meno conosciuti, che hanno contraddistinto la storia della città mineraria. Una serie di imperdibili appuntamenti con la storia e la memoria, per rivivere i personaggi di un passato che ancora appartiene ad uno spazio intimo tutto da riscoprire. «Sono molto felice ed orgoglioso – spiega Luigi Pusceddu, attore e regista del gruppo – di avere la possibilità di narrare la vita degli ultimi e, nel contempo, imparare ed insegnare lezioni di vita che hanno contraddistinto la storia della città. Un progetto che coinvolgerà e affascinerà le persone grazie al lavoro di molti appassionati della storia». I racconti sono, infatti, tratti da una conferenza sulle lapidi minerarie di Francesco Cherchi, o dal libro “ Schegge del passato”, di Francesco e Roberto Cherchi. «Siamo una squadra unita – aggiunge il regista – il nostro è un lavoro meticoloso di ricerca e cura dei personaggi e delle trame».

Gli attori sono otto: Elisa Carta, Francesca Cabitza, Tiziana Sogus, Elisa Boi, Gabriele Manca, Aurora Mannai, Valerio Camboni, Mattia Pirosu. Insieme raccontano la gioia, la tristezza, l'entusiasmo, la malinconia, la speranza e l'illusione in un tragitto educativo per riportare alla luce le emozioni di personaggi tutti da scoprire.

