Viaggio alla scoperta del passato 

“Bellezze di Portoscuso” è l’iniziativa organizzata dal Comune di Portoscuso alla scoperta di tracce, segni e testimonianze del passato.

Si inizia sabato, alle 18 in sala Corpus a Su Pranu, con un convegno di archeologia a cura di Sara Porru, sugli studi fatti nella necropoli di San Giorgio. Domenica mattina studenti e associazioni accompagneranno i visitatori nei siti più caratteristici di Portoscuso: Su Pranu, la chiesa Vergine d’Itria e la chiesa di Sant’Antonio, Su Marchesu, la Torre spagnola (che potrà essere visitata esternamente) e Capo Altano. Saranno inoltre organizzati giochi e laboratori per bambini a Su Pranu con Hoppipolla. Alle 18,30 presentazione della nuova edizione “A pranzo con i nonni”, alle 19 in sala Corpus serata musicale a cura di Annalisa Mameli. «Per diversi anni, a causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare a mettere in mostra i nostri monumenti - dice Ornella Pilisio, assessore alla Cultura - ora possiamo di nuovo condividere le bellezze di Portoscuso con questa iniziativa, con la partecipazione essenziale delle scuole e delle associazioni». (a. pa.)

