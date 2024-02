Viaggio a ostacoli sulle strade di nessuno 

Inviato

Villanova Tulo. Dissestate, rattoppate, abbandonate, dimenticate, spesso incompiute e al centro di inchieste giudiziarie. Sono le strade di nessuno, quelle che portano nei paesi dove lo spopolamento avanza inesorabile. Quelle messe peggio sono le Provinciali: decine di arterie in pessime condizioni, impercorribili e pericolose tra Barbagia di Seulo, Trexenta e Marmilla. Un quadro desolante aggravato da progetti che non decollano, finanziamenti bloccati e cantieri perennemente aperti. L’elenco è lunghissimo, ma per comprendere meglio la situazione basta un tour di 150 chilometri tra Villanova Tulo, Isili, Gergei, Escolca, Mandas, Villanovafranca, Gesico, Senorbì, Barumini, Villamar, Esterzili e Seui.

La frana perenne

La strada è piena di dossi e buche da più di trent’anni. Un piccolo tratto all’ingresso di Villanova Tulo è interessato da una frana arginata con una inutile politica del rattoppo che non ha dato frutti. «L’ho sempre conosciuta così – dice il sindaco Alberto Loddo – hanno rifatto l’asfalto decine di volte, ma cede sempre. Ora la Provincia ha stanziato 700 mila euro per i lavori. Si è scoperto che lo smottamento è causato dall’acqua e dal terreno argilloso. Sono stati eseguiti tutti i test e adesso aspettiamo gli interventi». La strada in questione è la Sp55, bretella che collega Statale 198 (un’altra importante arteria messa molto male) con la vecchia 128.

La Statale 198

L’Anas ha stanziato 30 milioni di euro per i lavori sulla 198. Ma il piano di intervento è stato contestato da numerosi sindaci. «Il progetto è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale – dice Renato Melis, sindaco di Esterzili – 30 milioni non bastano. Ne servono almeno 50. Il progetto attuale incide solo su un tratto di 5 chilometri in territorio di Sadali. Resterebbero comunque i disagi per raggiungere il Sarcidano. Anche noi abbiamo fatto delle osservazioni. La strada non attraversa il territorio di Esterzili, ma la dobbiamo percorrere per andare a Cagliari. Io chiedevo di fare interventi in tutto il tragitto, non solo in quei pochi chilometri. Noi chiediamo da tempo che venga sistemata anche la Provinciale 114. C’è un ponte chiuso da due anni, si transita a senso unico alternato e ci passano anche i mezzi pesanti. Dovevano iniziare i lavori lo scorso anno, ma il cantiere non è stato ancora aperto». Anche a Seui aspettano i lavori sulla 198. «Ma abbiamo anche altre strade da sistemare, come quella che porta al Tonneri e potrebbe collegare il paese con Villagrande», commenta il sindaco Fabio Moi.

Sarcidano e Trexenta

Non si fanno manutenzioni da quasi mezzo secolo. Eppure ogni giorno svariate centinaia di automobilisti percorrono la strada che attraversa i ruderi dell’ex zona industriale di Isili. «La vegetazione in alcuni tratti invade la carreggiata, basterebbero pochi interventi per renderla più sicura. È un’arteria importante per chi deve raggiungere le Barbagie di Belvì e Seulo», dice il sindaco di Isili Luca Pilia. Record negativi a volontà anche in Trexenta. A Gesico da 45 anni aspettano la fine dei lavori sulla Sp42 per Villamar. I due Comuni hanno chiesto di poter fare la manutenzione ordinaria, ma non ci son mai riusciti. La parte sterrata (nove chilometri) è piena di fossi, buche e pozzanghere giganti. «È pericolosa. Io arrivo da Guasila e faccio molta attenzione. Ci sono voragini enormi», dice Francesco Caredda, mentre raccoglie asparagi a bordo strada. Disagi infiniti anche sull’incompiuta Mandas Gergei (finita al centro di un’inchiesta giudiziaria). I lavori sono fermi da anni e nonostante le proteste dei due sindaci la situazione stenta a sbloccarsi. Non è da meno la Sp118 che collega Mandas con Villanovafranca. Una frana qualche anno fa ha determinato la chiusura di una parte della carreggiata. In attesa dei lavori è stato disposto ormai da anni il senso unico alternato. Aspettano interventi anche la Guasila-Guamaggiore, la Selegas-Suelli e la Villamar-Ussaramanna. Praticamente (quasi) tutte le Provinciali di Barbagia, Trexenta e Marmilla.

