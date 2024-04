Viaggiavano con documenti falsi  

Avrebbero cercato di imbarcarsi per il Nord Europa con due passaporti francesi: peccato che non conoscevano il francese. Un elemento che, nel corso del controllo, avrebbe insospettito gli agenti della Polizia di Frontiera che hanno proceduto ad una verifica più attenta dei documenti, scoprendo che erano ambedue falsi. Per questa ragione, due cittadini di origini somale sono stati arrestati su ordine del pm di turno, il sostituto procuratore Andrea Massidda, con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Entrambi i giovani, che si trovavano in Italia da qualche tempo dopo essere arrivati dalla Somalia, dovranno comparire davanti al giudice per la convalida degli atti. Rischiano una condanna da due a cinque anni di reclusione.

