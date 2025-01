Viaggiare costa di più Il report: a Cagliari gli aumenti maggiori  

A Cagliari volano i costi dei biglietti aerei e dei pacchetti vacanza. In generale l’indice dei prezzi al consumo dello scorso mese ha segnato una variazione del -0,1%. Ma alcuni aumenti sono pesanti e riguardano i trasporti. Si segnalano variazioni significative nelle classi «trasporto aereo passeggeri», del +18,5% e «trasporto marittimo» +3%. Si adeguano anche i «pacchetti vacanza», più 10%.

Gli aumenti hanno riguardato tutto il territorio nazionale. Secondo Assoutenti i prezzi dei voli internazionali sono rincarati del +17,7% in un solo mese. Negativo anche il confronto col 2023: nel complesso i prezzi del comparto trasporto aereo passeggeri hanno registrato un incremento medio annuo del +5,7%.

Quello trascorso da poco è stato un periodo di festività natalizie col pieno di disagi sul fronte dei viaggi in aereo. Tra scioperi, condizioni meteo avverse e il forte aumento dei flussi dei viaggiatori il comparto ha dovuto fare i conti con criticità strutturali che si sono tramutate in una raffica di ritardi e cancellazioni a spese i viaggiatori, le cui richieste di rimborso sono salite del 133% rispetto al 2023, mentre i prezzi dei voli nazionali sono rincarati di oltre il 21% in un solo mese.

«I problemi sul fronte dei voli iniziano il 15 dicembre 2024 quando si è svolto uno sciopero nazionale che ha coinvolto il personale chiave del trasporto aereo. Le condizioni meteorologiche nel Nord Europa hanno poi aggravato i disagi: durante il periodo natalizio, fitte nebbie hanno limitato la visibilità in aeroporti chiave come Heathrow e Gatwick, con conseguenze dirette sui voli da e per l’Italia», spiegano dall’associazione Rimborso al volo, «Ryanair risulta la compagnia con il maggior numero di segnalazioni, con il 30,4% del totale delle richieste di rimborso per ritardi o cancellazioni durante le festività. Al secondo posto troviamo Wizzair, che ha accumulato l'11,9% delle segnalazioni, seguita da EasyJet con l’11,1%. Vueling e Ita Airways hanno rappresentato rispettivamente il 7,8% e il 5,6% delle segnalazioni».

I disagi maggiori a Malpensa: rappresentano il 56,1% del totale, «poi Orio al Serio il 35% e Linate il 7,9%. Roma ha rappresentato l’8,9% dei disagi totali, di cui l’82,6% a Fiumicino e il 17,4% a Ciampino. Anche aeroporti «come Catania (8,5%), Firenze (6,8%) e Bologna (6,8%) hanno evidenziato criticità, soprattutto su tratte domestiche e verso mete europee di grande attrattiva durante le festività».

