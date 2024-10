«Viaggiare con l’Arst? Poche corse e ritardi» 

C’è chi si è sentito quasi sequestrato. Lo scorso lunedì, un autobus Arst partito da Sestu si è fermato in centro a Monserrato a causa di un guasto; bloccato per un’ora e mezzo in attesa di un mezzo sostitutivo. E i passeggeri, tra loro tantissimi studenti, non potevano scendere. Così, nonostante il servizio abbia fatto qualche miglioramento negli anni, gli intoppi non mancano.

Il tracciato da rivedere

«Coi nuovi mezzi si viaggia bene e sono quasi azzerate le soppressioni delle corse dovute a guasti», dice Michele Vacca, dell’associazione Utenti trasporto pubblico Sardegna. Ma, fa notare, «dato che i lavori stradali sono finiti, sarebbe opportuno permettere nuovamente il passaggio dei mezzi nel centro cittadino: verrebbero servite più persone, i tempi di viaggio si ridurrebbero e, grazie al percorso più breve, a parità di risorse si riuscirebbe a fare più corse». Queste ultime, con un aumento di fondi dalla Regione «si potrebbero aumentare, soprattutto nell’ora di punta. Oppure anticiparle, in modo da evitare attese di 15 o 20 minuti dopo la fine delle lezioni di molte scuole».

La voce degli utenti

Tra gli studenti, Leina Suella, rappresentante nel corso di Psicologia per la lista Unicaralis, spiega che «un problema è la presenza di una corsa ogni ora, ora e mezza e, a seconda della linea, quindi non solo Sestu, anche 2 o 3 ore, veramente tanto. E la stazione chiude troppo presto, alle 20, limitando le possibilità di spostamento». Simili le criticità notate da Elisa Bechini, studentessa del Giua di Monserrato, una scuola col 70% di pendolari: «Il problema maggiore sono i ritardi, che a volte possono essere davvero troppo lunghi, specie nella fascia di metà mattina. E poi alcuni Comuni sono poco collegati, hanno poche corse o addirittura solo col treno». Problemi che incidono anche sulle scelte degli studenti: «Conosco ragazzi della provincia che hanno rinunciato a studiare a Cagliari perché vorrebbe dire alzarsi ogni giorno alle 5».

La replica dell’azienda

Dall’Arst risponde il direttore Carlo Poledrini: «I guasti ai mezzi, tenuto conto del rinnovo del parco mezzi avvenuto negli ultimi due anni, sono davvero rari. A Monserrato, i passeggeri non sono stati fatti scendere solo per ragioni di sicurezza vista la pericolosità della strada». Per quanto riguarda la richiesta di più corse in tutta la provincia, «è allo studio una nuova pianificazione integrata dei servizi ferro-gomma-metro proprio per incrementare l’offerta in termini di numero di corse e fasce orarie». Infine, i percorsi a Sestu, spiega Poledrini, «sono stabiliti d’accordo col Comune, ma date le strade della cittadina, non sono comunque moltissimi».

