Viaggi in nave gratis a militari e magistrati: 40 indagati eccellenti 

Biglietti gratis per la Sardegna e la Sicilia. Li forniva Tirrenia-Cin. Sotto inchiesta ci sono magistrati, forze dell'ordine, militari e alti funzionari delle Prefetture di mezza Italia. Una quarantina di persone che devono rispondere di corruzione in un filone d'indagine nato da quello sul rispetto delle norme ambientali, sempre sui traghetti della compagnia di navigazione. Il pm Walter Cotugno ha chiesto due arresti ai domiciliari e 11 misure interdittive, ottenendo anche il sequestro preventivo di tre traghetti, per un valore di oltre 64 milioni.

La vicenda

I primi interrogatori dei 13 sotto accusa inizieranno mercoledì davanti al gip Silvia Carpanini che, dopo aver sentito gli indagati, deciderà se accogliere (o meno) le richieste di misure cautelari. Gli investigatori della Guardia di Finanza, che inizialmente hanno ipotizzato la frode in pubbliche forniture, hanno dapprima ricavato una lista di nomi di persone a cui venivano dati biglietti omaggio o carte “gold” per usufruire anche dei servizi a bordo, come ristorante, bar e altro. Per i funzionari statali e i magistrati il capo d’accusa si è convertito in corruzione, anche se al momento non ci sarebbero stati accertamenti sugli eventuali favori che la compagnia Cin avrebbe ricevuto in cambio dei biglietti gratis.

I faldoni aperti

Gli atti d’indagine da Genova sono stati trasmessi a Torino, per almeno due magistrati liguri. Questo filone di si profila complesso e delicato proprio perché bisognerà dimostrare che a quei viaggi gratis sia corrisposto, quantomeno, un interessamento a qualche pratica o vicenda giudiziaria dall’altra parte. Domani sotto interrogatorio ci sono ammiragli e funzionari di varie Capitanerie di porto per un totale di 87 biglietti, in alcuni casi scontati, per un valore di 20mila euro. Anche alcuni dirigenti della Tirrenia-Cin sono sotto indagine. Le accuse, a vario titolo, sono di frode, falso e corruzione.

Nomi eccellenti

Sul registro degli indagati figurano due alti ufficiali della Marina originari della Maddalena: Gianfranco Annunziata, ammiraglio ed ex capo ufficio addetto alla Politica militare nel gabinetto del ministro della Difesa, e Filippo Marini, attuale comandante della Capitaneria di Venezia. Tra gli altri l'ammiraglio Pier Federico Bisconti, ora in pensione ma fino a poco tempo fa vicesegretario generale della Difesa ed ex vicedirettore nazionale degli armamenti. E poi gli ufficiali Enrico Lisiola e Fabio Vuolo della Capitaneria di Civitavecchia; Edoardo Volo, Aldo Tragiani, Emanuele Bonafede, Pier Federico Landi e Beatrice Lavorenti. Avviso di garanzia pure per Achille Onorato, Ad della Moby e figlio dell'armatore Vincenzo Onorato (non indagato).

Il filone

L’inchiesta, come detto, era nata nel 2023 per far luce su una parte dei fondi che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva erogato a Cin per garantire la continuità territoriale sulla linea Genova-Porto Torres. Secondo l'impianto accusatorio, le navi della società erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale: alcuni componenti dei motori sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali, ottenendo certificazioni fasulle, era l’ipotesi investigativa. Dopo un anno quelle accuse caddero, con la Cin che disse di essersi «rapportata agli organi inquirenti in termini di indiscutibile trasparenza e massima collaborazione, affrontando spese rilevantissime per assecondare tutti i dubbi e le contestazioni formulate dalla Procura». Poi il filone bis.

