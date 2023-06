Viaggi in autobus con sconti del 90 per cento, stanziati altri fondi 

Successo dell’iniziativa del Comune “CagliarinBus” con la quale, grazie a un milione seicentomila euro del fondi Pon Metro 2014-2020 React Eu, si è incentivata la sottoscrizione dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici con una riduzione del 90%. Delle richieste pervenute (circa 29mila), sono state abilitate all’acquisto 6.680 pratiche aperte entro il pomeriggio del primo giugno, con le quali è stato esaurito il finanziamento. Gli abbonamenti acquistati nella prima tranche sono stati 5.550, pari all’83% di chi ha fatto domanda.

La massiccia adesione ha spinto il Comune a cercare nuovi fondi Pon Metro. Sono stati destinati all’iniziativa altri due milioni duecentomila euro, che saranno impiegati per gli abbonamenti dei cittadini in attesa, fino ad esaurimento delle risorse. Con i fondi disponibili, non si riuscirà a soddisfare tutte le richieste. Per questo, il Comune cerca nuovi fondi. da destinare allo scorrimento dell’elenco di istanze, assieme alle risorse che dovessero derivare dai controlli. In caso di accertamento del mancato utilizzo dell’abbonamento, il cittadino incorrerà nella perdita del beneficio a vantaggio dei richiedenti in attesa.

