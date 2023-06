Viaggi illegali su TikTok  

I trafficanti usano TikTok per pubblicizzare viaggi illegali negli Stati Uniti. Lo rivela Usa Today, secondo cui i criminali stanno pubblicizzando pericolosi valichi di frontiera verso gli Usa in cambio di denaro. TikTok ospita testimonianze di presunti clandestini che apparentemente sono riusciti a raggiungere in sicurezza gli Stati Uniti in modo da creare fiducia negli altri migranti che stanno valutando se fare il viaggio. Quasi 2 milioni di persone cercano di attraversare il confine ogni anno: molte vengono rapite, maltrattate e sono vittime di estorsione dai cartelli della droga.