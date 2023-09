Viaggi e università, i sogni spezzati di Najibe 

Lo studio, il divertimento, la famiglia, le serate in discoteca, gli amici. E i viaggi: Najibe Zaher amava esplorare il mondo – forse un retaggio ereditato dal padre, palestinese scappato dalla sua terra per costruire una vita qui in Sardegna – e conoscere nuove culture.

A diciannove anni aveva già visitato mezza Italia e tante capitali internazionali, come ora ricorda il suo profilo Instagram, dove in queste ore centinaia dei suoi 11mila follower si sono precipitati per tributare cuoricini virtuali e lacrime autentiche.

Le passioni

Roma, Milano, Napoli, Dublino, Tirana. L’ultima bandierina sul mappamondo l’aveva appena messa sopra New York: «La nostra città del cuore, saremmo dovute tornare per i nostri ventun anni, ma non accadrà mai», scrive adesso la sua compagna di viaggio, per accompagnare le foto e i video di quella vacanza rimessa in cima ai ricordi. E un altro aereo lo avrebbe dovuto prendere proprio in questi giorni, per andare in Giordania. Una partenza programmata per andare a trovare i familiari del padre Omar Zaher, consigliere comunale di Selargius e per anni consigliere provinciale, colpito qualche settimana fa da un altro lutto: all’inizio di luglio è morta la sorella. Ma il viaggio è saltato all’ultimo momento.

I sogni

Per Najibe – che molti conoscevano anche con il secondo nome: Lavinia – questi erano gli ultimi giorni di relax prima dell’inizio dell’università. Aveva appena passato il test per entrare in Medicina.

«Era il mio orgoglio, ora non c’è più», ha ripetuto ieri il papà davanti alla camera mortuaria del cimitero, prima di essere accompagnato al Policlinico per un lieve malore. Il tempo necessario per una visita di controllo e poi è tornato a San Michele, insieme alla moglie Merita Agus – entrambi farmacisti della Asl di Cagliari -, davanti alla bara della figlia.

Il messaggio

La notizia della morte ha sconvolto Selargius nel giorno della “Coja Antiga”. Il sindaco Gigi Concu ha espresso «profonda vicinanza, a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità, a Omar e Merita e tutte le famiglie coinvolte in questo tragico evento che colpisce tutti noi». Il consigliere Franco Camba, che con Zaher ha condiviso anni di lotte politiche e una profonda amicizia, ha pubblicato su Facebook un versetto del Corano: «Solo la fede può far entrare un filo di luce in questo giorno buio».

I ricordi

Nei social network rimangono le tracce della serata che Najibe ha trascorso insieme a Giorgia, Simone e Alessandro. Su Instagram l’ultimo post: «Ci vediamo stanotte!» è il messaggio lanciato dalla diciannovenne ai suoi amici con cui aveva in programma di ballare e divertirsi in un locale sul mare, al Poetto. Istantanee di una vita interrotta poco prima dell’alba sull’asfalto di viale Marconi, la strada del rientro a casa.

Ora amiche e amici inondano la sua bacheca di dolore e ricordi: «Ieri non potevamo saperlo che non ci saremmo più viste per chissà quanto tempo», scrive una ragazza, «ci rivedremo lassù però: voglio pensare che sia solo un arrivederci, riposa in pace amore mio». Tra le sue amicizie c’era anche la cantante Luna Melis, supportata da Najibe fin dai tempi di X Factor: «Non mi facevi mai mancare un sorriso. Questo posto adesso sarà meno luminoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA