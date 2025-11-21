VaiOnline
Sinnai.
21 novembre 2025 alle 01:15

Viaggi difficili per chi studia a Pirri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il problema del trasporto degli studenti di Sinnai è rimbalzato anche in Consiglio comunale con un’interrogazione presentata dalla consigliera, ed ex assessora, Aurora Cappai. L’esponente di “Uniti per Sinnai” ha parlato dei «forti disagi cui sono costretti gli studenti», mettendo anche l’accento sulla «anomala distribuzione delle corse della metro da e verso Settimo San Pietro e da e verso Gottardo: «Nonostante il raddoppio dei binari, le corse sembrano concentrate in modo irrazionale nei giorni festivi e sono invece ridotte nei giorni feriali».

«I ragazzi di Sinnai che frequentano il Complesso scolastico di Via Vesalio, a Pirri – ha proseguito la consigliera – trovano difficoltà a raggiungere i loro istituti e anche a rientrare a casa. Parlo degli allievi degli Istituti “Pertini”, “Marconi”, “Meucci”. I problemi – ha aggiunto – sono legati alla carenza di mezzi e al mancato coordinamento delle coincidenze».

«Con l’Arst – dice l’assessore alla Viabilità Cristiano Spina – stiamo studiando il problema grazie alla collaborazione del direttore Carlo Poledrini e dei dirigenti. C’è la volontà di trovare la soluzione a un problema davvero complesso. Occorrerebbe per la mattina un altro pullman e un altro nel pomeriggio in appoggio alla metro di Settimo per consentire a chi usa il treno di arrivare subito a Sinnai. Bisogna infine aggiungere una corsa da Cagliari verso Sinnai, sempre sulla via Vesalio, subito dopo le 15, per permettere ai ragazzi che fanno l’orario prolungato di rientrare rapidamente a casa. Le difficoltà sono soprattutto legate ai diversi orari di ingresso e di uscita nelle scuole che ricadono in questa linea».

«Siamo tutti pronti a collaborare», aggiunge Cappai: «Fino all’anno passato, la corsa Arst su gomma, denominata appunto “Via Vesalio” passava al capolinea di via Sant’Isidoro a Sinnai alle 7,20 e accompagnava gli studenti a scuola in orario utile per l’ingresso previsto tra le 8 e le 8,30. Oggi il “Via Vesalio” prevede nella fascia oraria utile per gli studenti una sola corsa che passa al capolinea di via Sant’Isidoro alle 6,45 con arrivo a scuola intorno alle 7,30. Un’ora prima delle lezioni. Con disagi importanti per i ragazzi, soprattutto in inverno». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 