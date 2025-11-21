Viaggi difficili per chi studia a Pirri 

Il problema del trasporto degli studenti di Sinnai è rimbalzato anche in Consiglio comunale con un’interrogazione presentata dalla consigliera, ed ex assessora, Aurora Cappai. L’esponente di “Uniti per Sinnai” ha parlato dei «forti disagi cui sono costretti gli studenti», mettendo anche l’accento sulla «anomala distribuzione delle corse della metro da e verso Settimo San Pietro e da e verso Gottardo: «Nonostante il raddoppio dei binari, le corse sembrano concentrate in modo irrazionale nei giorni festivi e sono invece ridotte nei giorni feriali».

«I ragazzi di Sinnai che frequentano il Complesso scolastico di Via Vesalio, a Pirri – ha proseguito la consigliera – trovano difficoltà a raggiungere i loro istituti e anche a rientrare a casa. Parlo degli allievi degli Istituti “Pertini”, “Marconi”, “Meucci”. I problemi – ha aggiunto – sono legati alla carenza di mezzi e al mancato coordinamento delle coincidenze».

«Con l’Arst – dice l’assessore alla Viabilità Cristiano Spina – stiamo studiando il problema grazie alla collaborazione del direttore Carlo Poledrini e dei dirigenti. C’è la volontà di trovare la soluzione a un problema davvero complesso. Occorrerebbe per la mattina un altro pullman e un altro nel pomeriggio in appoggio alla metro di Settimo per consentire a chi usa il treno di arrivare subito a Sinnai. Bisogna infine aggiungere una corsa da Cagliari verso Sinnai, sempre sulla via Vesalio, subito dopo le 15, per permettere ai ragazzi che fanno l’orario prolungato di rientrare rapidamente a casa. Le difficoltà sono soprattutto legate ai diversi orari di ingresso e di uscita nelle scuole che ricadono in questa linea».

«Siamo tutti pronti a collaborare», aggiunge Cappai: «Fino all’anno passato, la corsa Arst su gomma, denominata appunto “Via Vesalio” passava al capolinea di via Sant’Isidoro a Sinnai alle 7,20 e accompagnava gli studenti a scuola in orario utile per l’ingresso previsto tra le 8 e le 8,30. Oggi il “Via Vesalio” prevede nella fascia oraria utile per gli studenti una sola corsa che passa al capolinea di via Sant’Isidoro alle 6,45 con arrivo a scuola intorno alle 7,30. Un’ora prima delle lezioni. Con disagi importanti per i ragazzi, soprattutto in inverno». (r. s.)

