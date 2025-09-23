“Viaggi di K”, fotografare la città per migliorarla: il concorso destinato ai giovani dai 16 ai 19 anni  

Giovani che osservano la città dall’obiettivo di una macchina fotografica, per esaltarne le bellezze o sottolinearne i difetti. Un modo per contribuire a fornire idee per migliorare Cagliari, potendo vincere un contributo per un viaggio in Europa. Si chiama “Viaggi di K” il concorso fotografico organizzato dallo Studio L&P in collaborazione col Comune. Un progetto destinato ai giovani dai 16 ai 19 anni residenti a Cagliari o nell’area metropolitana. Bisognerà inviare tre foto entro il 30 settembre ritraendo un posto ritenuto bello, uno a cui si è particolarmente legati e uno considerato brutto, motivandone la scelta. È possibile utilizzare sia una fotocamera che smartphone.

