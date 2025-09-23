VaiOnline
L’evento.
24 settembre 2025 alle 00:42

“Viaggi di K”, fotografare la città per migliorarla: il concorso destinato ai giovani dai 16 ai 19 anni  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giovani che osservano la città dall’obiettivo di una macchina fotografica, per esaltarne le bellezze o sottolinearne i difetti. Un modo per contribuire a fornire idee per migliorare Cagliari, potendo vincere un contributo per un viaggio in Europa. Si chiama “Viaggi di K” il concorso fotografico organizzato dallo Studio L&P in collaborazione col Comune. Un progetto destinato ai giovani dai 16 ai 19 anni residenti a Cagliari o nell’area metropolitana. Bisognerà inviare tre foto entro il 30 settembre ritraendo un posto ritenuto bello, uno a cui si è particolarmente legati e uno considerato brutto, motivandone la scelta. È possibile utilizzare sia una fotocamera che smartphone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto