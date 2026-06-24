Viaggi da incubo sulla 131 Dcn 

Ancora un’estate di passione per gli automobilisti lungo la statale 131 Dcn, la terza consecutiva, dove traffico, cantieri e incidenti sembrano ormai intrecciarsi in un copione ricorrente da film orror. A complicare ulteriormente la situazione, permane la chiusura della galleria di Mughina, che sta imponendo pesanti difficoltà a chi è diretto a Nuoro dall’Ogliastra e dalla Baronia. Un nodo viario con assenza di alternative.

Incidenti e traffico in tilt

È in questo contesto già critico che ieri mattina si è verificato un grave incidente lungo la statale 131 Dcn, poco prima del bivio per La Solitudine, in direzione Siniscola. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili. Due turisti, un uomo di 75 anni originario di Roma e una donna di 49 anni di Formia, appena sbarcati nell’Isola, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Nuoro. Le loro condizioni, nelle ore successive, sarebbero migliorate e non risulterebbero in pericolo di vita. In ospedale sono finiti anche una madre e due ragazzi di 12 e 14 anni, coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti per diverse ore. Stesso scenario anche nella galleria di Cuponeddi (San Teodoro), dove a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto, il traffico è rimasto a lungo bloccato.

Cantieri e deviazioni

Una situazione critica amplificata dai disagi legati ai lavori programmati da Anas lungo la 131 Dcn, in particolare nel tratto in prossimità di Nuoro. Anche domenica scorsa infatti, un banale incidente dove la carreggiata si restringe ad una sola corsia ha provocato code di oltre tre chilometri, e con le domeniche segnate da traffico intenso a causa dell’esodo estivo, è stato annunciato un nuovo intervento di verifica con chiusura totale in orario notturno. Il blocco dalle 22 sino alle 6 del mattino è iniziato ieri e andrà avanti fino al 26 giugno in entrambe le carreggiate, sia in direzione Nuoro che Olbia per le ispezioni che si svolgeranno nelle gallerie “Prato Sardo” (Nuoro), “S’Iscala” (Budoni) e “Cuponeddi” (San Teodoro). Nel dettaglio, la carreggiata nord (verso Olbia) sarà chiusa dal chilometro 50, in corrispondenza dello svincolo Nuoro-Prato Sardo, fino al chilometro 61, vicino allo svincolo Orune-La Solitudine (dove sono in corso altri lavori). La carreggiata sud (verso Nuoro) sarà interdetta dal chilometro 61 al 50.

Passaggio in città

Sarà attivo un unico percorso alternativo, con conseguente deviazione di tutto il traffico all’interno del centro abitato di Nuoro e transito dalla strada di Marreri. Chi viaggia verso Nuoro provenendo da Olbia dovrà uscire allo svincolo per Orune e proseguire lungo le curve della provinciale 45 fino all’ingresso della città, all’altezza di via della Solitudine. per riconnettersi all’ex statale 389, per poi rientrare sulla 131 Dcn nei pressi di Prato Sardo. La combinazione tra incidenti, cantieri e deviazioni obbligate continua così a trasformare la131 Dcn in un asse sempre più fragile, soprattutto nei mesi estivi.

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