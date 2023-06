Viaggi da incubo su 130 e 195 

Incroci a raso, segnaletica carente, pericoli e croci. Tante croci. Non è bastata una lunga scia di morti per sbloccare i lavori sulla Statale 130. La rotonda allo svincolo per San Sperate non è mai cambiata. I soldi per realizzare l’opera ci sarebbero, ma il progetto non decolla. «La nostra battaglia non si ferma, forse c’è qualche spiraglio, ma aspettiamo una risposta dalla Regione». Ottavio Schirru ha 68 anni. Nel 2006, insieme ad altri cittadini di Decimomannu, ha contribuito a far nascere il comitato per la sicurezza sulla Statale 130. È passato tanto tempo dalle prime proteste e le cose non sono cambiate. La rotonda è sempre lì con i pericoli di sempre.

La protesta

«Tanti anni fa c’era un progetto dell’Anas, ma fortunatamente è stato accantonato – continua Schirru – ora c’è l’idea di realizzare un sovrappasso, simile a quello vicino all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma da tempo c’è una fase di stallo. L’opera è stata commissariata dalla Regione». Nei giorni scorsi il Comitato e le sindache di Elmas e Decimomannu hanno incontrato l'assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu per sottolineare che i lavori vanno sbloccati in tempi brevi. Ancora una volta si è deciso di non decidere, anche perché il progetto deve essere sottoposto alla procedura della valutazione di impatto ambientale. «Speriamo facciano presto», commenta la sindaca Monica Cadeddu. La prima cittadina, appena eletta, si è già occupata della 130 come consigliera e assessora comunale. «Per noi decimesi quell’incrocio è importantissimo – commenta – non si può rischiare la morte per attraversare la Statale. Di fatto la rotonda non consente un collegamento sicuro con l’altra parte di territorio comunale che sta oltre la superstrada. Ci sono altri mille residenti e c’è un’area per gli insediamenti produttivi che con un collegamento più sicuro ha grandi margini di sviluppo. Ci sono tanti imprenditori che vorrebbero investire ma le attuali condizioni della 130 non lo consentono». Oltre alla rotonda, la Statale e disseminata di incroci e svincoli: in direzione Iglesias, dal bivio per l’aeroporto di Elmas fino a Uta ce ne sono 46; in direzione Cagliari (nello stesso tratto) sono 21.

Code sulla 195

A differenza della 130 sulla 195 i cantieri sono stati aperti. I primi interventi risalgono a vent'anni fa, poi tante interruzioni, riprese, nuovi stop. Da qualche tempo sulla Statale che collega Cagliari con Pula gli operai hanno ripreso a lavorare. Ma restano i disagi di sempre. Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, è comunque ottimista. «Ci sono buoni segnali – commenta – in particolare per i lavoro a San Gerolamo. Se tutto procede come da cronoprogramma a fine agosto ci saranno altri cinque chilometri di strada a quattro corsie». Non si sbilancia Water Cabasino, primo cittadino di Pula: «I disagi restano – commenta – e condizionano come sempre la stagione estiva. Le code e l’intensità del traffico allungano i tempi di percorrenza. Si impiega meno per raggiungere una capitale europea in aereo che per arrivare da Elmas a Pula. Spero soltanto che i lavori possano proseguire senza interruzioni. Con una Statale 195 nuova e sicura tutta l’economia dei nostri paesi avrà soltanto benefici».

