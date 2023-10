Viaggi da incubo per migliaia di studenti 

Ogni giorno diventa quasi un assalto alla diligenza. Per molti studenti delle scuole superiori del Medio Campidano prendere il bus dell’Arst è ormai diventata un’odissea e spesso c’è il rischio di perdere il pullman per mancanza di posti a sedere e in piedi oppure (come è successo anche ieri) il bus non passa e gli studenti rimangono a terra.

I disagi

Il disagio è continuo e si viaggia spesso in piedi come evidenzia Alessandro Loi del liceo sangavinese Marconi-Lussu e componente della consulta provinciale degli studenti: «Prendo il bus da Barumini e ogni anno si ripete la stessa situazione di disagi. In particolare è sovraffollata la tratta delle 13.20 che arriva a Genoni e che martedì, giovedì e venerdì prende gli studenti della nostra scuola e dall'istituto tecnico Vignarelli provenienti da Sanluri, Villamar, Furtei, Villamar, Villanovafranca, Las Plassas, Barumini e Gesturi». E ieri molti studenti a Villacidro hanno aspettato inutilmente uno dei pullman diretti a San Gavino: «Ieri mattina – racconta Chiara Muscas, studentessa dello scientifico a San Gavino - non è passato il terzo autobus e tanti studenti sono rimasti a terra». Forti i disagi anche da Gonnosfanadiga a San Gavino come rimarca la studentessa Maria Francesca Piras: «Il problema principale si verifica nei giorni come il martedì, giovedì e venerdì: sono presenti non solo gli studenti del biennio e del triennio dei quattro licei di San Gavino, ma anche quelli del tecnico di Sanluri. A causa della presenza di così tanti pendolari molti rimangono a terra perché ovviamente gli autisti non se la sentono di stipare più di 30 persone in piedi. Per noi è un’incognita sapere se riusciremo a rientrare a casa in tempo per tre giorni alla settimana. Da Gonnos a San Gavino arriviamo con due pullman e torniamo con uno. Noi dello scientifico siamo costretti a presentarci alla prima fermata (stazione nuova), che si trova ad un 1,5 chilometri dalla scuola per cercare un posto in pullman (non sicuro): almeno 15/20 persone rimangono a San Gavino mentre nelle altre fermate il bus neanche si ferma perché ormai la capienza è di gran lunga superata».

Viaggio da incubo

Il viaggio è un’avventura per Alessia Desogus di Villanovafranca. «Sono una studentessa al quinto anno del liceo scientifico di San Gavino. Nella nostra scuola per i primi due anni gli studenti escono alle 12.15 tre volte alla settimana mentre per tutti gli altri tre anni si esce tutti i giorni alle 13.15. Il primo e anche unico pullman disponibile per il rientro a casa parte da Sanluri circa alle 14.40 e arriva alle 15:15. Per evitare di tornare a casa così tardi noi studenti di Villanovafranca, seppure pochi, abbiamo deciso di organizzarci a turni e ogni giorno ci facciamo venire a prendere a Villamar dai nostri genitori alle 14:10 circa anche se tutti noi paghiamo regolarmente l’abbonamento e questo fatto non è una comodità. Più volte sia i nostri genitori che il Comune hanno provato a risolvere questo problema tramite l’Arst». Intanto denuncia la mancanza di collegamenti Gianni Spiga, combattivo sindacalista della Flc Cgil: «Nel territorio è altissimo il tasso di dispersione scolastica e trasporti sono da terzo mondo. Una situazione vergognosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA