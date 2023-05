Viaggi beffa per le visite pediatriche 

Vanessa Doneddu, 32 anni, mamma di Antonio, cinque anni, Lucia, un anno e mezzo e Alessandro appena un mese: «Perchè considerare prima della salute dei bambini la divisione in ambiti territoriali, in un territorio disagiatissimo, come il nostro siamo costrette a un sacrificio inutile. Seui appartiene alla Asl Ogliastra e Sadali a 9 chilometri alla Asl di Cagliari. Da sola con un neonato non mi sento di raggiungere Jerzu, dovrei sempre trovare qualcuno che possa accompagnarmi, rinunciando a una giornata di lavoro, mentre invece arrivare a Sadali, anche da sola con i bambini non sarebbe un problema. Pagare poi, 40 euro a prestazione incide pesantemente sul bilancio familiare soprattutto quando i bambini sono tre, considerando che Alessandro deve fare le visite pediatriche ogni mese, Lucia ogni tre mesi e Antonio una volta all'anno. Se nel territorio non ci fosse questa disponibilità, non dico che ce ne faremmo una ragione, perché la salute è un diritto e forse adesso ci staremmo battendo per un pediatra nel territorio, ma è davvero assurdo che invece un pediatra lo abbiamo da sei mesi a dieci minuti di distanza da Seui ma ci venga preclusa la possibilità di accedere al servizio».

Sono venti, giovani donne che hanno la determinazione, l'amore, forse anche l'ostinazione e l'orgoglio di far nascere bambini, piccoli tesori, come promesse di speranza e futuro per questa comunità che da oltre vent'anni subisce l’aggressione dello spopolamento e la sottrazione brutale dei servizi. Chiedono che la Regione intervenga con una deroga ai vizi della burocrazia.

«Caro assessore regionale alla sanità, Carlo Doria, da sei mesi siamo costrette a una scelta impossibile: andare a Sadali per le visite pediatriche dei nostri bambini pagando 40 euro, oppure affrontare quaranta chilometri di curve fino a Jerzu dallo specialista Asl». Così le mamme seuesi chiedono che Doria intervenga a risolvere quello che sembra il solito impiccio burocratico.

La protesta

Sono venti, giovani donne che hanno la determinazione, l'amore, forse anche l'ostinazione e l'orgoglio di far nascere bambini, piccoli tesori, come promesse di speranza e futuro per questa comunità che da oltre vent'anni subisce l’aggressione dello spopolamento e la sottrazione brutale dei servizi. Chiedono che la Regione intervenga con una deroga ai vizi della burocrazia.

Vanessa Doneddu, 32 anni, mamma di Antonio, cinque anni, Lucia, un anno e mezzo e Alessandro appena un mese: «Perchè considerare prima della salute dei bambini la divisione in ambiti territoriali, in un territorio disagiatissimo, come il nostro siamo costrette a un sacrificio inutile. Seui appartiene alla Asl Ogliastra e Sadali a 9 chilometri alla Asl di Cagliari. Da sola con un neonato non mi sento di raggiungere Jerzu, dovrei sempre trovare qualcuno che possa accompagnarmi, rinunciando a una giornata di lavoro, mentre invece arrivare a Sadali, anche da sola con i bambini non sarebbe un problema. Pagare poi, 40 euro a prestazione incide pesantemente sul bilancio familiare soprattutto quando i bambini sono tre, considerando che Alessandro deve fare le visite pediatriche ogni mese, Lucia ogni tre mesi e Antonio una volta all'anno. Se nel territorio non ci fosse questa disponibilità, non dico che ce ne faremmo una ragione, perché la salute è un diritto e forse adesso ci staremmo battendo per un pediatra nel territorio, ma è davvero assurdo che invece un pediatra lo abbiamo da sei mesi a dieci minuti di distanza da Seui ma ci venga preclusa la possibilità di accedere al servizio».

Problemi e disagi

Protesta anche Carla Meloni, 32 anni, mamma di Nicolò, sei anni, e Asia, cinque mesi: «Con i bimbi non si sa mai, ma con i neonati soprattutto, nell'arco di un mese, può capitare tutto, un ittero, una febbre, un rash cutaneo e allora è necessario rivolgersi al pediatra anche una volta a settimana. Con Asia, abbiamo avuto dei problemi anche per la scelta del medico di famiglia che a Seui non abbiamo».

In paese l'assistenza primaria è attiva cinque ore a settimana, mica poco per l'aria che tira, grazie a Natalino Meloni, medico in quiescenza che a titolo gratuito si è messo al servizio dei pazienti ma ormai è fuori dagli elenchi per scelta e revoca del medico di base. Così si corre ai ripari con scelte casuali, dei pochi medici dell'ambito sanitario che ancora non abbiano raggiunto i massimali, a Perdasdefogu, Gairo, Ulassai.

Il personale

Intanto a Jerzu l'organico dei pediatri di base si è ridotto da due a un solo pediatra. Un sistema, al tracollo, incapace di guardare oltre se stesso che pure di agire assecondando i vincoli normativi suggeriva alle mamme di domiciliare i piccoli seues, a Sadali.

Per le mamme non se ne parla neppure. I direttori delle Asl Ogliastra e Cagliari hanno avviato una interlocuzione con l'ente regionale, deputato a disciplinare i casi come questo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata