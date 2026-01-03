Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn 

Cinghiali e non solo. Viaggiare sulle strade del Nuorese è sempre più un percorso a ostacoli, tra animali vaganti che compaiono all’improvviso sulla carreggiata e non solo nelle strade provinciali. Il tratto più pericoloso è sulla statale 131, nella zona di Campeda, dove i cinghiali, in questi ultimi mesi, sono stati la causa di diversi incidenti stradali. Ma non è da meno la statale 131 Dcn, tra Nuoro e Abbasanta e poi ancora sulla statale 129 tra Nuoro e Macomer, la provinciale tra Macomer e Santu Lussurgiu e quella tra Bolotana e Ottana.

Gli incidenti

Non sono solo gli animali selvatici a creare problemi. Spesso, soprattutto sulla statale 129, la carreggiata viene invasa da mucche, pecore e cavalli, fuoriusciti dagli esigui recinti che costeggiano le strade. Sono però i cinghiali a preoccupare gli automobilisti. L’ultimo incidente risale a un paio di giorni fa. È accaduto sulla 131 Dcn, tra Oniferi e Ottana, in direzione Nuoro. Due le auto coinvolte, per fortuna senza gravi conseguenze, ma poteva essere l’ennesima tragedia. La notte di Capodanno, in Goceano, a Bottidda, ha perso la vita Marco Boninu che, nel tentativo di evitare un cinghiale, è finito contro un albero. Altri drammatici incidenti si sono verificati a novembre, quando a perdere la vita era stato il medico di Bitti, Ciriaco Meloni, lungo la Sassari-Olbia. «Purtroppo i cinghiali sono sempre meno nei boschi, dove si possono cacciare, ma tanti quelli che invadono le strade o addirittura i centri abitati - dice Antonio Casula, capocaccia della compagnia “Sa Mesa” di Macomer - sono animali che vanno dove trovano cibo facile, quindi vicino alle aziende agricole, alle case e soprattutto nelle banchine delle strade principali, dove vengono abbandonati i rifiuti. Trovano dei varchi e superano ogni impedimento, arrivando anche a invadere le periferie dei centri abitati. Purtroppo la caccia non è il rimedio logico, perché sono zone dove non si può assolutamente sparare». Sono tanti gli episodi, che riguardano la presenza di animali che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza, soprattutto per gli automobilisti. Un fenomeno in crescita, che rende sempre più urgente l’adozione di interventi strutturali ed efficaci per prevenire gli incidenti.

Il rogo in galleria

E proprio la presenza di efficaci sistemi di sicurezza dopo i recenti lavori di ristrutturazione ha fatto in modo che tutto filasse liscio venerdì pomeriggio nell’incidente all’interno della galleria S’Iscala, sulla 131 Dcn, non lontano da Budoni, dove una vecchia auto prima ha iniziato a procedere a singhiozzo e poi ha preso fuoco. L’avvocato Daniele Rupeni viaggiava verso Siniscola quando si è trovato, sia pur indirettamente, coinvolto nell’incidente. «Mi sono reso conto dell’auto in fiamme quando ormai mi trovavo dentro la galleria e ho iniziato a star male perché soffro di claustrofobia», racconta: «I primi a prestare soccorso sono stati degli agenti della polizia penitenziaria impegnati in un servizio di scorta. Fortunatamente la galleria è dotata di tutte le misure di sicurezza e sono stato accompagnato in un locale che collega le due canne sufficientemente aerato». La deviazione del traffico è stata limitata e, spiega l’Anas, «grazie alla tempestività degli interventi ed all’efficacia dei sistemi di sicurezza, non si sono registrati coinvolgimenti di altri utenti della strada o danni strutturali alla galleria».

