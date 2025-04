Viadotto, traffico nel caos 

Traffico e confusione ieri mattina all’ingresso di Oristano, all’altezza dell’imboccatura del ponte sul Tirso. La sera prima la caduta di calcinacci e pezzi di cemento dal viadotto del Rimedio aveva imposto la chiusura della strada che attraversa la rampa. Quella in ingresso dalla Statale 292 e in uscita da Oristano verso Torregrande. Ieri mattina il commissario straordinario della Provincia Battista Ghisu ha effettuato un sopralluogo con l’ingegner Giuseppe Pinna, dirigente del settore Lavori pubblici, per verificare meglio la situazione e individuare un percorso di intervento. Le rampe che consentono di imboccare l’uscita per Torregrande sono state riaperte. «Intanto, però, provvederemo a sistemare alcune protezioni nella parte superiore» ha spiegato Ghisu, «Ora siamo al lavoro per individuare la ditta specializzata che possa effettuare l’opera. E comunque entro pochi giorni risolveremo».

Il traffico

La circolazione veicolare è stata deviata su percorsi alternativi, per ridurre i disagi degli automobilisti in questo tratto di strada in ingresso a Oristano altamente trafficato.Dal sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia, dunque, è stata disposta la riapertura del tratto di rampa in uscita verso Torregrande, cosa che consentirà in breve tempo di smaltire il traffico. Rimarrà ancora temporaneamente chiuso il tratto in ingresso verso Oristano, sino all’intervento di messa in sicurezza, tramite ditta specializzata del tratto di cavalcavia interessato, con il posizionamento di reti di protezione che dovrebbe concludersi entro oggi. Al termine di questo intervento la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

L’imprevisto

La caduta di calcinacci aveva creato lunedì sera grossi disagi. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a segnalare i tratti precari. Contemporaneamente gli agenti della polizia municipale erano intervenuti nell0 snodo stradale per regolare il traffico e deviarlo verso il ponte di Brabau. Nei mesi scorsi il ponte era stato interessato da lavori e si era rivelato necessario chiudere una corsia. Saranno indispensabili ulteriori opere per garantire la sicurezza della struttura e, naturalmente, degli automobilisti.

