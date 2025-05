Viadotto del Rosello: via libera al progetto 

Un ponte da rimettere a nuovo. È il viadotto del Rosello su cui, dal 2021, il Comune lavora per l’intervento di “Messa in Sicurezza e Risanamento Conservativo con particolare riferimento al risanamento Strutturale e Valutazione di Vulnerabilità Sismica”. Un’opera che, nel tempo, si è dimostrata più complessa di quanto preventivato tanto da far lievitare parecchio i costi dei due lotti, ora arrivati in totale a oltre 5 milioni e 856mila euro. Le indagini compiute dal raggruppamento temporaneo di impresa hanno fatto emergere la necessità di ulteriori interventi e adesso si punta a dare gambe al primo lotto. Di cui la giunta comunale, su proposta dell’assessore Massimo Rizzu, ha votato nei giorni scorsi l’approvazione del progetto definitivo la cui spesa ammonta a 1 milione e 445mila euro provenienti dal ministero dell’Interno. È invece il progetto Pinqua, e il Pnrr, a finanziare “il risanamento e il restauro conservativo” di un edificio in via Canopolo, nel centro storico. La cifra stanziata è di 1 milione e 250mila euro per il progetto definitivo esecutivo a cui ha dato il via libera sempre la giunta. L’investimento totale del Programma nazionale per la qualità dell’abitare a Sassari è di quasi 15 milioni di euro destinati al centro storico.

