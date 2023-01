Viadotto chiuso, polemica aperta 

Il traffico per chi arriva da Nuoro, Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali e Birori e viceversa, è stato deviato sulla 131, al bivio di Borore o quello dell’incrocio a raso a nord della cittadina. «Si allunga il percorso di oltre sei chilometri - dice Francesco Mossa, insegnante a Nuoro - speriamo che la situazione venga risolta in tempi brevi». «Speriamo che la situazione torni quanto prima alla normalità - dice Giovanni Cossu, dipendente dell’Arst - in tanti passiamo su quella strada quotidianamente». Un problema per i pullman con studenti e pendolari.La situazione diventa drammatica a Birori perché, come dice la sindaca, Silvia Cadeddu, ha pesanti ripercussioni anche dal punto di vista sanitario: il medico per arrivare in tempo nel paese deve fare un giro immenso. «Dipendiamo in tutto e per tutto da Macomer - dice la sindaca - le ripercussioni sono anche a livello economico. A Macomer si fa la spesa, abbiamo le scuole».

La situazione resta caratterizzata dal forte disagio, soprattutto per chi quella strada la deve percorrere più volte al giorno, per motivi di lavoro, di studio, sanitari e altro. Il viadotto, un prolungamento della statale 129 che collega Macomer a Nuoro, è stato chiuso nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo un incidente che ha coinvolto una autovettura. Con l’intervento immediato dei vigili del fuoco, si è potuto constatare che ai margini del viadotto si sono disconnessi i giunti di scorrimento. Una ragione gravissima, che ha indotto la Provincia, attraverso un’ordinanza del responsabile del settore tecnico, a disporre la chiusura di quel tratto di strada, fino a quando la situazione non sarà risolta. Intanto si stanno verificando forti disagi.

I giunti di scorrimento, danneggiati ormai da qualche anno, non saranno sostituiti. A Macomer la Provincia sta già operando con un intervento tampone per consentire la riapertura al traffico del viadotto di S’Adde, possibilmente entro la prossima settimana. Lo assicura il commissario straordinario Costantino Tidu, che aggiunge: «Si procederà in seguito con un intervento di consolidamento, per eliminare tutti i difetti di costruzione e la sostituzione dei giunti».

I giunti di scorrimento, danneggiati ormai da qualche anno, non saranno sostituiti. A Macomer la Provincia sta già operando con un intervento tampone per consentire la riapertura al traffico del viadotto di S’Adde, possibilmente entro la prossima settimana. Lo assicura il commissario straordinario Costantino Tidu, che aggiunge: «Si procederà in seguito con un intervento di consolidamento, per eliminare tutti i difetti di costruzione e la sostituzione dei giunti».

Disagi

La situazione resta caratterizzata dal forte disagio, soprattutto per chi quella strada la deve percorrere più volte al giorno, per motivi di lavoro, di studio, sanitari e altro. Il viadotto, un prolungamento della statale 129 che collega Macomer a Nuoro, è stato chiuso nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo un incidente che ha coinvolto una autovettura. Con l’intervento immediato dei vigili del fuoco, si è potuto constatare che ai margini del viadotto si sono disconnessi i giunti di scorrimento. Una ragione gravissima, che ha indotto la Provincia, attraverso un’ordinanza del responsabile del settore tecnico, a disporre la chiusura di quel tratto di strada, fino a quando la situazione non sarà risolta. Intanto si stanno verificando forti disagi.

Il traffico

Il traffico per chi arriva da Nuoro, Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali e Birori e viceversa, è stato deviato sulla 131, al bivio di Borore o quello dell’incrocio a raso a nord della cittadina. «Si allunga il percorso di oltre sei chilometri - dice Francesco Mossa, insegnante a Nuoro - speriamo che la situazione venga risolta in tempi brevi». «Speriamo che la situazione torni quanto prima alla normalità - dice Giovanni Cossu, dipendente dell’Arst - in tanti passiamo su quella strada quotidianamente». Un problema per i pullman con studenti e pendolari.La situazione diventa drammatica a Birori perché, come dice la sindaca, Silvia Cadeddu, ha pesanti ripercussioni anche dal punto di vista sanitario: il medico per arrivare in tempo nel paese deve fare un giro immenso. «Dipendiamo in tutto e per tutto da Macomer - dice la sindaca - le ripercussioni sono anche a livello economico. A Macomer si fa la spesa, abbiamo le scuole».

La rabbia

Silvia Cadeddu attacca sul fatto che i sindaci del territorio non siano stati avvisati tempestivamente sulla chiusura: «È un fatto inaccettabile e intollerabile, stiamo scadendo ogni giorno». Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali, aggiunge: «È stato compiuto uno sgarbo istituzionale, che non passerà in sordina». La situazione di precarietà del ponte esiste da tempo. Nell’aprile di due anni fa il tratto venne declassato, limitando la velocità ad un massimo di 30 chilometri orari. Anche in quella circostanza i tecnici avevano individuato una situazione di pericolo, con i giunti di scorrimento danneggiati, che andavano sostituiti. Nulla è stato fatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata