Viadotti e ponti, cantieri eterni  

I cantieri abbondano, lungo le Statali 131 Dcn e 389 Var. Il Nuorese si scopre insicuro, ostaggio di una viabilità in affanno, soprattutto su ponti e viadotti. Alle porte del capoluogo barbaricino gli operai hanno ripreso a pieno regime, dopo il rallentamento estivo invocato dalla prefettura per ragioni di sicurezza, ma parlare di fine lavori appare pressoché un miraggio. Così, i rischi per gli automobilisti proseguono e il numero degli incidenti nell’ultimo anno è cresciuto in modo inquietante, perlopiù in direzione Olbia, tra la città e Marreri. Intanto, mentre la Regione conta di aprire il nuovo ponte di Oloè entro novembre, sulla Oliena-Dorgali, l’Anas focalizza le attenzioni pure sui viadotti “Cheia” e “Caravai”, sulla Statale 389. Interventi da ultimare nel 2024, per complessivi 4 milioni di euro.

Cantieri a oltranza

Il caso più eclatante è alle porte di Nuoro, tanto per cambiare. Dalla galleria di Prato Sardo inizia la vera corsa a ostacoli, per chi si dirige verso nord e la Gallura. Viadotti in successione, traffico deviato e rallentato da parecchio tempo: disagi in quantità, come testimonia la lunga serie di incidenti (addirittura lo scorso 2 ottobre un operaio è stato investito da un’auto). Ecco perché proprio di recente il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato un vertice sulla viabilità del centro dell’Isola. Anas è finita nel mirino ma ancora tentenna su un’eventuale data di fine lavori. E l’impressione è che ai viaggiatori serva ancora una buona dose di pazienza. «Bisogna agire per limitare i disagi e consentire ai lavori di procedere comunque regolarmente - ha detto l’assessore regionale dei Lavori pubblici, il nuorese Pierluigi Saiu -. Sulla statale 131 Dcn oggi risultano attivi molti cantieri e questo, ovviamente, causa dei problemi alla viabilità. Purtroppo la concentrazione dei lavori è dovuta alla mancata manutenzione negli anni passati. Diventa quindi indispensabile assicurarsi che i tempi di esecuzione vengano rispettati. Non possiamo permetterci né che un cantiere rimanga bloccato né che si rischi di non portare a termine l’opera».

Nuoro-Lanusei

Dalla 131 Dcn alla Statale 389 per l’Ogliastra il copione accomuna. Ponti e viadotti si susseguono, preoccupano i viaggiatori e nella migliore delle ipotesi offrono cantieri di messa in sicurezza, con annesse deviazioni. Nello specifico, con un intervento da 2,5 milioni di euro Anas sta operando dalla primavera del 2022, al chilometro 30, in località Correboi. Nel viadotto “Cheia”, 7 campate per quasi 200 metri in territorio di Fonni, si spera di ultimare l’opera a metà del prossimo anno. Stessa Statale, analoghi scenari. A poca distanza, al chilometro 27, sta per partire un intervento da 1,5 milioni di euro. Entro l’autunno gli operai faranno capolino sul viadotto “Caravai”: 3 campate, 100 metri di lunghezza. I lavori dureranno almeno un anno. Infine, buone notizie arrivano dall’enorme ponte di “Sa Pruna”, vicino a Mamoiada. Nel “gigante” lungo 620 metri, e alto 120, «è stato condotto un intervento innovativo, invocato da tempo - spiega il sindaco Luciano Barone –. Gli sbalzi iniziali, avvertibili ogni volta da chi transitava con la propria autovettura, sono stati superati con un grosso lavoro ingegneristico ed economico. Adesso ci sentiamo più sicuri, le campate sono “ben ancorate”. Poi, proprio di recente si sono visti gli operai: niente di preoccupante, solo una normale verifica sui giunti di dilatazione»

