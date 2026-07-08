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09 luglio 2026 alle 01:07

ViaConvento, la rassegna ottiene i fondi 

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Appuntamenti tutto l’anno, uno alla settimana da gennaio a dicembre. La Regione conferma il finanziamento per la rassegna culturale ViaConvento sino al 2027, arrivata alla quarta edizione. «Ormai un pezzo importante della rinascita quartese anche per il suo carattere di festival diffuso nel tempo e nello spazio: nessuna concessione alla ritualità estiva o di celebrazione momentanea», spiega il sindaco Graziano Milia. «Si inizia a gennaio e si finisce a dicembre con almeno un appuntamento a settimana. È ciò che una città di 70mila abitanti come Quartu si merita».Nata nel 2023 nella sede storica dell’ex Convento dei cappuccini, la rassegna è cresciuta come spazio di incontro tra autori e lettori, accogliendo numerose voci dell’Isola e creando dialoghi e confronti con l’intento di allargare la comunità dei lettori, raggiungendo anche chi solitamente resta ai margini delle iniziative tradizionali.

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