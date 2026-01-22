Viabilità, un piano da 2 milioni per Olia Speciosa 

Altri due milioni di euro per completare e mettere in sicurezza le strade della borgata di Olia Speciosa, nel cuore di Castiadas. Risorse che il Comune sta chiedendo al Ministero: «Si tratta in particolare della zona C, in prossimità dei Silos a Olia Speciosa – spiega il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni – sono necessari interventi di mitigazione del rischio idraulico e quindi la bitumazione delle ultime strade ancora da sistemare». Nei mesi scorsi, sempre a Olia Speciosa, sono state messe in sicurezza alcune vie del centro urbano. «L’obiettivo – aggiunge Murgioni – è proprio intervenire su tutta la rete stradale comunale». Numerosi i lavori già portati a termine da parte del Comune su strade e urbanizzazione.

Le competenze

Altri, sempre per quanto riguarda le strade, dallo scorso luglio sono di competenza della Città metropolitana. «I collegamenti tra Cala Pira, Cala Sinzias, San Pietro e l’asse tra Olia Speciosa e Costa Rei – chiarisce Murgioni – sono in condizioni inaccettabili ormai da troppo tempo. Solleciteremo, come già fatto più volte, gli interventi necessari all’ente gestore». Il Comune non è però rimasto con le mani in mano. E così, nonostante la competenza sia della Città metropolitana, ha deciso di intervenire ripristinando a sue spese la segnaletica. È il caso, ad esempio, della strada provinciale 20 (vicino al bar Atzori), di via degli Agrumi e di tutte le vie parallele in prossimità degli incroci con la Provinciale. «Ci siamo trovati costretti a utilizzare fondi del bilancio comunale – dice ancora il primo cittadino – per limitari i rischi alla circolazione anche in alcune arterie che non sono di nostra competenza».

Intervento sul ponte

Da sistemare, infine, il vecchio ponte di San Pietro, da sempre causa di lunghe code per chi da Cagliari va al mare di Castiadas, Costa Rei o Villasimius. «Siamo in attesa dei lavori di rifacimento del ponte – conclude Murgioni – anche in questo caso di competenza della Città metropolitana. Le risorse mi hanno assicurato che ci sono, circa due milioni di euro. Mi auguro che sia data la giusta priorità a quest’opera e che i lavori possano essere avviati e portati a termine prima dell’inizio della prossima stagione turistica».

