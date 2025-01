Viabilità sulla 195: sarà realizzata una nuova rotatoria 

Una nuova rotatoria per migliorare la viabilità e la sicurezza di un tratto di strada trafficato da migliaia di automobilisti ogni giorno. Sulla strada statale 195 sorgerà una rotonda nell’incrocio tra via Masenti e Località S’orecanu al chilometro 29,300. Un intervento strategico che garantirà una maggiore fluidità del traffico e, in particolar modo, metterà fine alle manovre azzardate di molti automobilisti. Inoltre, offrirà un accesso ulteriore alle zone centrali di Pula concedendo un notevole beneficio ai cittadini e turisti. In questo tratto di strada ci sono stati diversi incidenti stradali anche a causa dell’attraversamento improvviso di cervi e daini.

La nuova rotatoria, accompagnata da una buona illuminazione, ridurrà il rischio di essere colti alla sprovvista per gli automobilisti. I lavori cominceranno a breve, con l’assessorato ai lavori pubblici che ha già affidato l’incarico sulla realizzazione del progetto alla ditta Bmp Ingegneria Srl. «Auspichiamo di inaugurare presto la nuova rotatoria sulla Statale – dice il sindaco di Pula Walter Cabasino – si tratta dell’incrocio più pericoloso che ha Pula in questo momento e doveva essere realizzata molto prima. La rotonda è ancora in una fase progettuale. Entro fine gennaio il progettista presenterà a noi amministrazione, all’assessorato ai lavori pubblici e all’Anas, il progetto definitivo. C’è stata la disponibilità della Regione per la realizzazione della rotatoria. Concorderemo poi con l’Anas per il dimensionamento dato che si tratta di una strada statale».