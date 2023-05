Viabilità, sulla 195 è ingorgo continuo 

Alla fine è tutta una questione di tempi, perché se si sbaglia il momento in cui mettersi in viaggio da Cagliari verso Pula si rischia di arrivare a destinazione anche un’ora e mezza dopo. I lavori di messa in sicurezza dal rischio alluvione all’altezza di Rio San Girolamo, la fermata programmata degli impianti in Saras che fa aumentare il numero degli operai impegnati nello stabilimento, i primi turisti in vacanza sulla costa sud-occidentale dell’Isola: un insieme di combinazioni che, da un mese a questa parte, rendono il traffico sulla Statale 195 più lento del solito. Il picco delle auto presenti sulla Sulcitana si raggiunge tra le 7 e le 8,30, un orario terribile in cui, dall’altezza della rotatoria per Macchiareddu sino a quella di Su Loi, si procede a passo d’uomo.

Cagliari-Sarroch: un’ora

Federica Dessì, impiegata in un’impresa d’appalto della raffineria di Sarroch, per arrivare in ufficio è costretta tutte le mattine a partire da Cagliari alle 7: «Altrimenti non riuscirei mai ad arrivare in azienda puntuale. La scorsa settimana ho impiegato più di un’ora per arrivare a Sarroch: il tratto più congestionato è quello tra Maddalena spiaggia e Su Loi».

Ettore Caboni, titolare insieme al fratello di un negozio di ferramenta a Pula, e vice presidente dell’associazione Vivi Pula che riunisce i commercianti del paese, parte dal capoluogo tutte le mattine alle 7,30: «Sono costretto a partire un’ora e mezza prima per avere la certezza di sollevare le serrande del negozio alle 9. Quando parto i veicoli sono incolonnati già ben prima dell’ingresso di Capoterra. Mi chiedo cosa accadrà tra un mese, quando la stagione turistica sarà decollata: per le attività commerciali di Pula questo traffico è un ostacolo insormontabile. Per velocizzare il cantiere sulla Statale 195 è necessario prendere in considerazione l’ipotesi di concentrare i lavori in più turni».

Nicola Palomba, titolare dell’hotel Costa dei Fiori di Santa Margherita, si concentra sul problema dei trasferimenti dei turisti dall’aeroporto agli hotel e viceversa: «Con un traffico simile è impossibile rispettare gli orari, e il rischio che i clienti perdano il volo è sempre dietro l’angolo. Negli ultimi tempi i mezzi che raggiungono il cantiere a Rio San Girolamo rendono tutto più complicato, per non parlare degli automobilisti che rallentano di proposito per vedere i lavori. Si parla della nuova Statale da quarant’anni ma ancora non si sa quando verrà completata: assurdo che una località con così tanti hotel e la zona che ospita la raffineria più importante del Mediterraneo debbano fare i conti con un tracciato simile».