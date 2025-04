Viabilità, stop alle auto e divieti di sosta 

Per consentire la processione di Sant’Efisio cambia la viabilità nel centro cittadino. Nella gran parte dei casi i divieti sono in vigore tra il 30 e il primo maggio ma alcuni scatteranno già da domani e resteranno in vigore fino al giorno seguente il ritorno del Santo nella chiesetta di Stampace, cioè il 5 maggio.

Andiamo con ordine: per consentire il posizionamento (e poi lo smontaggio) delle tribune, a partire dal 26 aprile e fino al 5 maggio in via Maddalena è previsto il restringimento della carreggiata con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente a piazza del Carmine per la svolta a sinistra; in via Maddalena, all'intersezione viale Trieste (direzione da via Mameli verso viale Trieste), l'istituzione della direzione obbligatoria a destra; in via Maddalena, nel tratto dal numero civico 30 all'intersezione con viale Trieste, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata con validità 0-24. Dal 30 aprile alla mezzanotte del 1 maggio, invece, prevista nel Largo il restringimento della carreggiata con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente alla piazza Matteotti per la svolta a destra. Dalle 5 del mattino alle 24 del primo maggio, inoltre, chiude alla circolazione in entrambi i sensi nella corsia riservata al trasporto pubblico locale per consentire il posizionamento degli operatori commerciali in occasione della processione.

