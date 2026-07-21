Viabilità selvaggia, sale la protesta in via Gorizia 

Proteste da parte dei residenti in via Gorizia a causa degli automobilisti di passaggio, dei loro parcheggi selvaggi e di comportamenti talvolta incivili. «È capitato più volte – racconta Antonella Zara – che mi sia trovata le auto parcheggiate proprio di fronte alla porta, al punto di non consentirmi l’accesso diretto a casa».

Il problema nasce dal fatto che la strada termina proprio davanti al cancello d’ingresso del centro giovanile Santa Barbara che, per le molteplici attività ludico-sportive che si svolgono all’interno della stessa struttura (tra le altre, una colonia estiva per i bambini), concentrano sulla viuzza un considerevole numero di mezzi privati che, ovviamente, creano disagi ai residenti. «Ogni mattina – racconta Franco Biggio, 84 anni – si verifica un caos fra automobilisti che sostano dove capita lasciando il motore acceso, clacson di persone impazienti e, addirittura, anche dei litigi tra gli stessi genitori che accompagnano i figli al centro giovanile. La storia si ripete, ovviamente, all’uscita nel primo pomeriggio». A questo disagio si aggiunge il fatto che i pochi parcheggi disponibili, essendo liberi e senza limite di tempo, vengono occupati indiscriminatamente da chiunque, precludendo gli stalli ai residenti. «Probabilmente – chiosa amaramente Luca Angioni, titolare di un’attività nella stessa via – sarebbe auspicabile che estendessero la tanto vituperata Ztl fino alla nostra strada. Sicuramente ne avremmo dei benefici».

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