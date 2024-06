Viabilità, scuola e cimitero: sbloccati i fondi per le opere 

Il Consiglio comunale di Pabillonis ha approvato una variazione al bilancio da 800mila euro: previste numerose opere pubbliche. Importanti le cifre destinate alla viabilità: duecentomila euro, in particolare, per quella rurale.

«L’amministrazione vorrebbe intervenire su tutte le strade di campagna di competenza comunale», spiega il sindaco, Riccardo Sanna. Per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana, d’altro canto, sono a disposizione 300mila euro con i quali si procederà (dove necessario) al ripristino del manto bituminoso. «Con le stesse risorse si è proposto di intervenire con la riqualificazione dell'area perimetrale ai giardini pubblici mediante la demolizione del marciapiede esistente ormai in condizioni degradate», aggiunge Sanna.

Stanziati 15mila euro per il rifacimento del prato verde e l’impianto di irrigazione in piazza San Giovanni, 30mila per la realizzazione della pergola nella scuola via Boccaccio, 80mila per la manutenzione straordinaria della scuola secondaria, 50mila per la manutenzione della caserma dei carabinieri, 30mila per il riordino dell’archivio storico e 5mila per il sistema di registrazione videosorveglianza. Inoltre si interverrà grazie ad altri 60mila euro sul cimitero con il posizionamento di nuovi loculi e colombari nella nuova ala. Iscritto a bilancio anche un finanziamento da 15mila euro per il programma “Ritornare a casa”. ( g. g. s. )

