«Viabilità, scuola e ambiente: la Provincia è decollata» 

«Ventisei milioni e mezzo di euro per strade, ponti, canale navigabile e piste ciclabili. Più di sette milioni per le scuole superiori del territorio e quasi dodici milioni di investimenti programmati per il 2026. E 20 nuovi dipendenti in organico». Mauro Usai, esattamente un anno fa, veniva proclamato presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente ricostituita dopo dodici anni di commissariamento e, oggi, decide di iniziare dai numeri per tracciare il bilancio al primo giro di boa.

Il giorno del suo insediamento aveva detto di voler iniziare dai giovani.

«I primi risultati iniziano a essere tangibili. Non lo dico io, lo dicono studenti e presidi che vedono i lavori in corso dopo aver fatto incontri e sopralluoghi ovunque: le due nuove palestre in costruzioni nei licei di Carbonia e Iglesias, il nuovo ascensore e il superamento delle barriere architettoniche al tecnico Ipia sono soltanto alcuni dei segnali concreti. E poi i progetti Social Lab, Scuole aperte e GenerAIzione sull’intelligenza artificiale. Non ultime le scelte, a volte dolorose ma necessarie, sul dimensionamento».

Le emergenze sono ancora tante.

«Gestiamo ventidue sedi scolastiche sparse in tutto il territorio. Sono state prese in carico 385 segnalazioni, ma chiaramente non tutto può essere fatto in pochi mesi. Tuttavia abbiamo già eseguito 17 interventi edili e di impiantistica civile e altri 11 sugli impianti e ne abbiamo programmato numerosi altri per quasi un milione di euro».

Il tema dei trasporti, in un territorio privato del treno, è tra i più dibattuti.

«Stiamo sollecitando e siamo interlocutore diretto di Rfi e Trenitalia per i lavori in corso. Siamo anche protagonisti del piano regionale dei trasporti per il quale abbiamo mandato diverse osservazioni. Stare a guardare non porta a nulla: occorre essere dinamici».

Rimanendo sul tema degli spostamenti, la viabilità era il secondo tema indicato come prioritario.

«Abbiamo iniziato il piano dei nuovi asfalti alcuni mesi fa, stiamo ultimando diverse progettazioni e, novità di questi ultimi giorni, siamo in condizioni di iniziare i lavori entro fine anno per rifare l’asfalto dell’intera Provinciale 2 sino a Villamassargia con 12 milioni di euro. A questo si aggiungono i lavori di asfalto e segnaletica nelle altre provinciali ovvero le 82, 89, 73 e 109. Circa tre milioni di euro sono stati destinati ai ponti, si è sbloccato il progetto da oltre 14 milioni di euro per le piste ciclabili ed è in dirittura d’arrivo il cantiere del canale navigabile di Sant’Antioco».

A inizio consiliatura è esplosa l’emergenza della discarica di Gennaluas per la quale vi siete mostrati inflessibili con la Portovesme srl. Oggi tutto tace?

«Assolutamente no. Sul fronte della discarica, Glencore sta mettendo a correre più di 25 milioni di euro di messa in sicurezza permanente. Noi abbiamo fatto i sopralluoghi con Arpas in periodi in cui normalmente non si facevano, ovvero nei momenti di pioggia. Farli durante la bella stagione non avrebbe permesso di avere il polso della situazione, ma noi abbiamo voluto esercitare pienamente la nostra funzione di controllo nei momenti in cui c’era la maggior incidenza di dilavamento. Ora devono agire, colmare un ritardo nella mitigazione di rischio ambientale e rimediare a una superficialità con cui in passato sono state gestite queste vicende».

Il dialogo con Portovesme srl procede?

«Noi abbiamo voluto al tavolo la proprietaria Glencore come interlocutore diretto. Alla domanda “cosa dobbiamo fare per risolvere il problema?”, la nostra risposta è stata “cosa non dovete fare più per peggiorarlo”. Il rispetto e la dignità di un’istituzione davanti a un soggetto che fino a quel momento non aveva interlocutori è stato uno dei punti fermi. Non si fanno sconti a nessuno perché siamo liberi di agire secondo il mandato che abbiamo ricevuto».

Sul fronte del piano Litio?

«Abbiamo avuto la conferma di quanto viene percepito, ovvero che il progetto è ancora molto lontano dalla cantierabilità. Il problema numero uno è quello della materia prima sulla quale la concorrenza internazionale è troppo forte e non dimentichiamo che nel Sulcis era prevista soltanto la lavorazione della black mass sui cui la normativa europea è ancora assente. Non possiamo parlare di progetto abbandonato ma, certamente almeno per ora, accantonato».

Sul fronte della cultura e del sociale su quali fronti vi state muovendo?

«Siamo entrati nel Cammino minerario di Santa Barbara e nell’Ausi, siamo partner di tanti progetti della pubblica istruzione, dello sport e del sociale tra cui quello sanitario Talità Kum. L’obiettivo è essere veramente interlocutori di tutto ciò che si genera nel territorio».

Quanto hanno pesato 12 anni di commissariamento in questa prima fase di lavoro?

«Moltissimo e le vicende industriali la dicono lunga. Se non c’è nessuno che controlla, pianifica, e dà indirizzi tutti si sentono in diritto di fare ciò che vogliono. Oggi invece si pianifica a partire dal piano strategico che inizierà a concretizzarsi al più presto».

L’ottimismo delle prime ore, dopo il voto e l’appello all’unità d’intenti, è ancora valido?

«Oggi più che mai: in pochi credevano alla possibilità che gli amministratori comunali di estrazioni politiche differenti potessero davvero unirsi e lavorare insieme per il territorio. I fatti sinora hanno smentito i pessimisti».

Eppure c’è ancora diffidenza su un governo provinciale non eletto dai cittadini.

«Condivido: solo il voto diretto potrà eliminare questa diffidenza. Ma chi ha ancora dei dubbi sull’effettiva utilità della Provincia al lavoro, faccia un giro in macchina tra le scuole o lungo la strada per Portoscuso e faccia un confronto con l’anno scorso.

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