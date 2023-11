Viabilità, scatta la rivoluzione 

Conto alla rovescia in vista della rivoluzione nella viabilità cittadina. Dopo anni di polemiche, lungaggini burocratiche e un lungo elenco di incidenti (spesso mortali) la chiusura dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria che attraversa Serramanna si fa sempre più vicina. Intanto lunedì prossimo alle 9 verrà inaugurato il sottopasso di via Svezia. Permetterà a pedoni e automobilisti di andare da una parte all’altra del paese in sicurezza. Nel frattempo continuano i lavori nei passaggi a livello di via Torino e via San Leonardo. «Si dovrebbero concludere entro il 10 dicembre», assicura il sindaco Gabriele Littera.

Le novità

Il nuovo piano della viabilità cittadina è stato illustrato ai cittadini durante un incontro che si è svolto in Municipio. Dopo il lungo braccio di ferro tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana, che si è concluso con un accordo, sono iniziati gli interventi nei tre passaggi a livello. «Durante l’incontro – afferma il sindaco Gabriele Littera – abbiamo illustrato con l’utilizzo delle mappe tutte le novità che riguardano la viabilità cittadina. Chiaramente c’è grande disponibilità per apportare eventuali correttivi. Sicuramente ci sarà un monitoraggio continuo grazie alla collaborazione con l’Università di Cagliari. Abbiamo cercato di cambiare il meno possibile, ma ci saranno comunque della novità importanti».

Invito alla prudenza

Cantieri aperti, dunque. Ma solo per due settimane. «Invito tutti i cittadini alla prudenza – conclude il sindaco Gabriele Littera – gli operai stanno ultimando i lavori per sistemare la segnaletica. Per un periodo i passaggi al livello resteranno aperti. Ma tra il 9 e il 10 novembre gli interventi dovrebbero finalmente concludersi dopo una lunga attesa».

