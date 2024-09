Viabilità, scatta la rivoluzione 

L’attesa è finita. Domani mattina l’impresa incaricata traccerà la nuova segnaletica orizzontale in viale Pirastu e via Garibaldi. Simultaneamente installerà quella verticale, ad annunciare la rivoluzione della viabilità urbana. Due dei tre ingressi principali di Tortolì diventano a senso unico. La terza strada interessata dal cambiamento epocale è via Vittorio Emanuele: «Avremo una viabilità migliore», dice il sindaco Marcello Ladu, ribadendo un concetto espresso a inizio estate quando, insieme al comando della polizia locale, era stato pianificato il nuovo assetto viario della cittadina.

Cosa cambia

Chi, da piazza Fra Locci, deve raggiungere la strada statale 198 in direzione Villagrande dovrà imboccare via Scorcu (lato stadio Fra Locci) e all’incrocio girare a sinistra verso la rotonda di viale Pirastu. Gli utenti che arrivano da via Garibaldi possono proseguire verso il Comune (invariate le direzioni via Foddeddu e via delle Lavandaie) con obbligo di svoltare a destra verso corso Umberto. Non sarà più possibile fare il percorso inverso, dal Comune verso l’ex ponte di ferro. La rivoluzione alla viabilità è servita. Verrà convertita in senso unico anche tutta la via Umberto, da piazza Fra Locci verso il Corso. Unico senso di marcia anche in via Vittorio Emanuele, da dove non si uscirà più verso via Umberto.

Lavori in corso

Imminenti novità anche ad Arbatax, con l’istituzione del senso unico in via Lungomare, dall’incrocio di via Cala Moresca si potrà soltanto procedere verso il porto. Per uscire si transiterà dalla bretella parallela alla ferrovia e in direzione Intermare. L’altra novità, per il futuro, è la costruzione di una rotonda in viale Santa Chiara, all’altezza dell’incrocio con via Scorcu, tra lo stadio Fra Locci e il viale della cittadella scolastica per snellire il traffico, la cui intensità è aumentata negli ultimi anni.

