VaiOnline
Guspini.
14 ottobre 2025 alle 00:09

Viabilità rurale, via ai lavori nelle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune vara il piano per gli interventi di manutenzione delle strade rurali. Si tratta di lavori programmati da tempo dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti. Il primo appalto prevede una finanziamento di 70mila euro: i soldi saranno utilizzati per una serie opere da realizzare nelle località di Genna Pruna, Roia Torru e Is Trigas. L'esecuzione dei lavori è stata affidata al settore opere pubbliche del Municipio. I fondi messi a disposizione dal bilancio comunale, a seguito di determina della Giunta del mese di ottobre. Gli interventi erano attesi da tempo e avevano provocato proteste da parte dei proprietari dei fondi e titolari di aziende agrotecniche dislocate nelle campagne del paese.La scelta delle località è stata indicata dall’amministrazione sulla base di criticità che, specie nei periodi caratterizzati da persistenti piogge, creano notevoli problemi alla percorribilità. Ci sono alcune priorità negli interventi: miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, manutenzione del fondo stradale, messa in sicurezza dei punti più pericolosi, pulizia e risagomatura delle cunette, manutenzione di alcuni cavalcafossi.

La manutenzione della strade consentirà di migliorare la viabilità con un basso impatto ambientale, garantire la sicurezza e la percorribilità per gli imprenditori agricoli e per gli altri automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  