Viabilità rurale, via ai lavori nelle strade 

Il Comune vara il piano per gli interventi di manutenzione delle strade rurali. Si tratta di lavori programmati da tempo dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti. Il primo appalto prevede una finanziamento di 70mila euro: i soldi saranno utilizzati per una serie opere da realizzare nelle località di Genna Pruna, Roia Torru e Is Trigas. L'esecuzione dei lavori è stata affidata al settore opere pubbliche del Municipio. I fondi messi a disposizione dal bilancio comunale, a seguito di determina della Giunta del mese di ottobre. Gli interventi erano attesi da tempo e avevano provocato proteste da parte dei proprietari dei fondi e titolari di aziende agrotecniche dislocate nelle campagne del paese.La scelta delle località è stata indicata dall’amministrazione sulla base di criticità che, specie nei periodi caratterizzati da persistenti piogge, creano notevoli problemi alla percorribilità. Ci sono alcune priorità negli interventi: miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, manutenzione del fondo stradale, messa in sicurezza dei punti più pericolosi, pulizia e risagomatura delle cunette, manutenzione di alcuni cavalcafossi.

La manutenzione della strade consentirà di migliorare la viabilità con un basso impatto ambientale, garantire la sicurezza e la percorribilità per gli imprenditori agricoli e per gli altri automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA