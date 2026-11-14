Il Comune di Serdiana ha approvato il progetto esecutivo da 300mila euro per la sistemazione delle cunette e dei cavalcafossi e la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali. Finanziato con fondi regionali, l’intervento riguarderà le strade comunali di Sa Fiera, Serdiana-Decimomannu, Serdiana-Sestu, Su Stani Saliu e Donori-Cagliari, che attraversano la piana di Sibiola, ad alta vocazione agricola e ricoperta da centinaia di ettari di vigneti e uliveti. Un progetto atteso da tempo dagli agricoltori del paese che percorrono quotidianamente le strade per raggiungere i loro terreni agricoli. Alcuni tratti della viabilità rurale necessitano di lavori urgenti per rimediare all’usura dei tracciati. Tra gli interventi prioritari, la rimozione dalle cunette di detriti e sterpaglie. Previsto il ripristino del piano viario, la rimozione della vegetazione spontanea dalle banchine, il posizionamento di barriere di sicurezza e la risagomatura della sede stradale con particolare cura per la regimentazione delle acque piovane. (c.z.)

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