Viabilità rurale, lavori del Comune 

Con un progetto finanziato dalla Regione a Guspini si procederà alla sistemazione delle strade rurali de Su Pirau Mascu e Pardu Atzei. Si tratta di collegamenti fondamentali per i territori nei quali gravitano operatori economici e semplici residenti. Per questo, dopo le recenti rimostranze di operatori e consiglieri di minoranza, sono stati disposti gli interventi riconoscendo le loro peculiarità e le loro differenze nell’ambito del servizio pubblico. Il consigliere di minoranza Alessio Pilloni dice: «L’anno scorso in Consiglio comunale avevo parlato della situazione di tante strade rurali e l’assessore mi aveva risposto che avrebbero dato priorità alle strade che che portano alle aziende agrozootecniche».

Soddisfatto il vice sindaco e assessore all’ambiente Marcello Serru: «Ci stiamo occupando delle strade rurali che nel territorio comunale sono oltre 270 km, l’amministrazione sta cercando di fare il possibile, con i nostri mezzi e cercando fondi esterni. Finalmente possono iniziare i lavori di queste strade grazie a un finanziamento ricevuto e al lavoro congiunto fra amministrazione e ufficio opere pubbliche. Il tratto in oggetto era stato scelto assieme al comitato agricolo comunale e ci consente di dare ulteriori risposte al comparto agro-zootecnico».

