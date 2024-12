Viabilità rurale, lavori a Is Perdiaxius 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la viabilità rurale nelle campagne di San Giovanni Suergiu. L’intervento è stato finanziato da Argea con duecentomila euro che verranno interamente impiegati per ripristinare la viabilità rurale nella zona di is Perdiaxius. Questi lavori permetteranno di collegare finalmente cinque importanti aziende agricole. Il progetto prevede che si effettui la pulizia delle cunette e il ripristino delle banchine laterali, e soprattutto la messa in sicurezza dei tratti viari. «Un lavoro che si attendeva da tempo e che favorirà la sicurezza della mobilità di questa zona», spiega Gianfranco Ghisu, assessore ai Lavori pubblici.

«Questi lavori – afferma la sindaca Elvira Usai – si inseriscono in un piano di interventi sul nostro territorio che include oltre, alla messa in sicurezza viaria, anche la pulizia di alvei e l’eliminazione del rischio idrogeologico». ( f. mu. )

