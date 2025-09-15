Viabilità rurale,  lavori a Corte Arena 

Il Comune di Guspini con una determina ha avviato la procedura per la manutenzione delle strade rurali in località Corte Arena, intervento richiesto da tempo dagli imprenditori agricoli della zona. L’amministrazione ha inviato una lettera d’invito a diverse imprese del settore per individuare l’impresa esecutrice.

L’intervento segue le sollecitazioni di Roberto Tuveri, presidente dell’Armentizia Moderna, che aveva più volte sollevato il tema della viabilità rurale, sottolineando come la manutenzione delle infrastrutture rappresenti un elemento essenziale per l’economia e la valorizzazione del territorio. Le ditte invitate dovranno presentare offerta e documentazione secondo le modalità stabilite dal bando, la documentazione è consultabile presso l’ufficio tecnico comunale.

