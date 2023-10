Viabilità rurale, la mappa dei cantieri 

Recentemente era stata risistemata quella di Tinì - Oridda grazie ad uno stanziamento di 30 mila euro, ora l’amministrazione comunale di Domusnovas prosegue nella messa in sicurezza delle strade rurali in attesa di reperire fondi (è in fase di redazione il progetto esecutivo per procedere alla bitumatura) per poterle asfaltare.

Il progetto

La stima di spesa per l’esecuzione delle bitumazioni è di 1,7 milioni di euro. Intanto, grazie al gran lavoro dell’assessorato comunale all’Ambiente (in tandem con quello dei Lavori pubblici) sono già state livellate e messe in sicurezza le strade che conducono alle località S’Acqua Frisca e Narboni Piras.

I tempi

«Entro la fine della consiliatura – spiega l’assessore con delega ai Lavori pubblici Fabrizio Saba – contiamo di sistemare e bitumare tutte le strade rurali del paese, soprattutto per agevolare il transito ai titolari delle aziende che vi operano. Tramite l’assessorato all’Ambiente sono stati stanziati ora 10 mila euro e ne seguiranno altri 20 mila entro fine anno con cui sistemare le strade per le località Bingia Manna, s’Arritzolu, s’Acqua Sassa, San Marco e altre», conclude l’assessore comunale Saba.

