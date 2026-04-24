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Cabras-San Vero Milis.
25 aprile 2026 alle 00:32

Viabilità rurale, i Comuni fanno squadra 

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Cabras e San Vero Milis uniti per intervenire sulle strade. I due Comuni hanno partecipato assieme al bando della Regione per il finanziamento di interventi sulla viabilità rurale. Pochi giorni fa il Consiglio comunale di Cabras si è riunito per approvare la delibera necessaria alla partecipazione alla gara, attraverso la quale si è proceduto alla classificazione di diverse strade di interesse pubblico, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Si tratta di arterie utilizzate da numerose imprese agricole e ritenute strategiche per il territorio: Pauledda, Paui, Arrundius, Giacu Moi, Preda Arughi e via Flumendosa.

Gli interventi programmati punteranno in particolare alla gestione delle acque piovane, con la sistemazione dei dossi per evitare ristagni, la manutenzione delle canalette di scolo e il rafforzamento delle intersezioni con le strade provinciali, spesso soggette a deterioramento e formazione di buche. È stata valutata anche l'ipotesi di asfaltare alcuni tratti, specie in prossimità della strada provinciale. Le risorse messe a bando non consentirebbero interventi diffusi sull'intera rete viaria interessata. L'amministrazione guarda inoltre alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica, soprattutto nelle situazioni in cui le perdite dalle canalette irrigue causano criticità alla viabilità. ( s. p. )

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