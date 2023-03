Viabilità rurale, arrivano i finanziamenti 

Via ai lavori di manutenzione nella strade di campagna. Nei giorni scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Federico Sollai ha approvato il progetto per gli interventi nela viabilità rurale.

«L'intervento fa parte dei fondi regionali previsti in seguito alle alluvioni del 28 novembre 2020 - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Dario Piras – fondi destinati al nostro Comune, suddivisi in due tranche dalla direzione generale della Protezione civile, con un primo finanziamento pari a 100 mila euro e un secondo da 150 mila euro, serviranno a intervenire e rendere più agibili otto strade rurali».

Fra le zone che saranno oggetto di intervento di manutenzione straordinario, ci sono le strade di Perda Massa, Turrighedda, Planu de Mesu, Seddanus, Masoni Becciu, Corte Margiani, Gutturu Mannu e Su Coddu de Linus. L'importo più alto verrà speso per la strada di Turrighedda, in cui è previsto un costo per il rifacimento della strada pari a 115 mila euro, a supporto delle tante aziende agricole dell'area. All'approvazione di questo progetto definitivo, deliberato lo scorso venerdì, dovrà seguire quella del progetto esecutivo e infine l'appalto con cui si potrà dare il via ai lavori.

