Viabilità:  rivoluzione nello scalo 

Nuovi orari, fermate e percorsi per le autolinee dell’Arst, nell’area portuale attigua alla Stazione Marittima “Nino Pala”, pronta per essere trasformata in un Centro intermodale, hub di interconnessione tra navi di linea, treni, bus e navette. La nuova segnaletica in vigore in via Antonietta Bassu, riserva la circolazione soltanto ai mezzi pubblici in servizio dell’Arst e dell’Atp per consentire le manovre. Nell’area anche nuove pensiline con stalli di sosta nelle immediate vicinanze per consentire l’accesso immediato ai mezzi da parte dei passeggeri. Una rivoluzione alla viabilità ancora in fase di sperimentazione per avviare il Polo intermodale, l’importante nodo di scambio tra i diversi mezzi di trasporto. L’inaugurazione, venerdì 23 giugno, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro che ha chiesto la collaborazione di Rete ferroviaria italiana per garantire il passaggio diretto tra stazione marittima e ferroviaria. (m.p.)

