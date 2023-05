Viabilità, rivoluzione nel fine settimana 

Venerdì prende il via “Sogna, ragazzo, sogna”, il festival dello Sviluppo sostenibile promosso da Legacoop con il sostegno dell’associazione Dromos, in collaborazione con Cru Unipol e Regione. Tre giorni di eventi tra tavole rotonde, laboratori e il concerto di Roberto Vecchioni in piazza Eleonora.

Per consentire lo svolgimento dei numerosi appuntamenti, nel centro cittadino la circolazione stradale subirà alcune modifiche. A partire dalle 9 di domani e fino all’una di domenica notte in piazza Eleonora, nel tratto tra via Carmine e piazza Martini, è istituito il divieto di sosta. Nella stessa zona, sia venerdì che sabato, dalle 19 fino all’una sarà vietato anche il transito.

Circolazione vietata anche in piazza Corrias, dalle 14 di domani fino alle 24 di sabato. In via Duomo, nel tratto tra via Eleonora e via Sant’Antonio, non si potrà parcheggiare nel lato sinistro del senso di marcia, dalle 9 di domani all’una di domenica (il servizio di parcheggi a pagamento sarà sospeso per tutto il fine settimana). Per lo stesso periodo, in via Eleonora sarà in vigore il divieto di transito e sosta. In via Garibaldi e via Serneste, infine, non si potrà circolare dalle 14 di domani fino alle 24 di sabato; sarà autorizzato il transito dei veicoli dei residenti per l’accesso alle abitazioni. ( m. g. )

