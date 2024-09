Viabilità, rivoluzione in piazza Roma 

Dopo oltre vent’anni piazza Roma, simbolo della città di fondazione, verrà di nuovi sottoposta a lavori per un ulteriore restyling. Si inizia da lunedì 9 settembre e per un mese (e forse più) entreranno in vigore variazioni del traffico che, giocoforza, non faciliteranno la vita degli automobilisti, perché piazza Roma è un punto nodale della viabilità. Tutti i conducenti dei veicoli saranno costretti a deviazioni più o meno lunghe. Alcuni cartelli sono già stati posizionati giorni fa nelle strade nevralgiche di accesso, come viale Gramsci, altri verranno installati. Disporranno modifiche di cui pure l’Arst ha dovuto tenere conto perché ha già comunicato che cambierà la linea A del trasporto urbano (quella diretta a Serbariu) con la soppressione della fermata in via Manno.

La viabilità

Eccolo, dunque, il percorso che sarà necessario compiere. Chi arriva da viale Gramsci e gira a destra per via Fosse Ardeatine non potrà entrare in via Manno (sarà sbarrata) ma dovrà procedere verso largo Montuori (piazza Marmilla), tornare indietro oppure svoltare a destra in via Verona, imboccare a sinistra via Brigata Sassari e poi deviare in via Deledda (che poi, però, seguendo via Ala Italiana riporta in largo Montuori) o sfociare in viale Trieste e da qui raggiungere via Roma. Chi proviene da via Roma verrà intercettato poco dopo l’incrocio di via Deledda: potrà svoltare a destra sino a via Napoli e da qui ridiscendere in viale Trento, oppure andare a sinistra e incunearsi nel vicolo dei parcheggi sotterranei delle due torri di piazza Marmilla per poi sbucare in via Ala Italiana con l’obbligo di svolta a destra. I veicoli che invece giungono dalla salita di via Catania potranno solo svoltare a sinistra per via Napoli oppure bloccarsi per forza al limite di piazza Roma che sarà chiusa al traffico. «Le opzioni sono numerose - avverte l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu – ma bisognerà avere un briciolo di pazienza: d’altronde stiamo andando a intervenire con un prezioso lavoro che migliorerà ancor più piazza Roma». Le opere fanno parte dei 600 mila euro in parte già usati nel vicino largo Montuori.

I lavori

L’asfalto della strada adiacente a piazza Roma sparirà per lasciar posto a sampietrini (con esiti si spera migliori di quelli posti in piazza Rinascita): «Verranno collocati anche dissuasi elettronici quando occorrerà far diventare la zona un’isola pedonale – precisa l’assessore - sarà rifatta con mattonelle in trachite la pavimentazione del portico di via Manno, si interverrà in un lembo di piazza Marmilla per sostituire parte della pavimentazione, con i ribassi d’asta sarà plausibile ripristinare i bagni e migliorare parte del marciapiede ora sconnesso di via Fosse Ardeatine nelle adiacenze dell’ex hotel Centrale».

L’ultimo ingente lavoro in piazza Roma risale a una ventina di anni fa. I divieti disposti dal Comune non riguardano i residenti nell’area interessata dai lavori.

