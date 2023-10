Viabilità, presto i cantieri 

A Barumini è prevista la messa in sicurezza delle vie Santa Chiara e San Nicola per un totale di 286.500 euro. I lavori sono necessari a causa delle condizioni precarie del manto stradale, con fratture e aree in cui c’è poca aderenza. Tra le attività previste rientra anche la regolazione del deflusso delle acque vicino alla caserma dei carabinieri in via Santa Chiara, insieme alla riqualificazione dello spiazzo esterno, attualmente trascurato, che funge da parcheggio. Le opere rientrano in un progetto più ampio che punta a migliorare la viabilità nel paese. Il sindaco Michele Zucca spiega: «Queste due strade consentono di attraversare il paese evitando il centro, essendo collegate alla Provinciale 44 in direzione di Gergei alla caserma dei carabinieri, per poi proseguire verso la zona Peep. Sarà un percorso alternativo e più efficiente». ( g. g. s. )

