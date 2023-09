Viabilità, pochi sul bus Il 70% dei cagliaritani preferisce l’automobile 

Sette cagliaritani su dieci si spostano solo con la macchina, e per tre di loro il tragitto non va oltre i cinque chilometri. Un record nazionale che diventa un paradosso per quella che è conosciuta come la città del sole, ma è la diretta conseguenza di un altro podio: 67 veicoli ogni cento abitanti, poche altre città registrano una tale incidenza. Se a tutta questa lamiera si aggiunge poi il traffico dei pendolari che ogni giorno arrivano trionfalmente nel capoluogo (in media 170mila veicoli), si capisce perché gli incidenti sulle strade urbane sono in aumento e il tappo delle ore di punte fa sempre più paura.

I dati incrociati

I disagi determinati dai tanti cantieri disseminati in città ci sono eccome (con contorno di semafori eterni e alle volte di una segnaletica-trappola), ma dobbiamo anche tenere in conto che la città del sole è ostaggio di un serpentone di quattro ruote. Un parco auto gigantesco che emerge incrociando i dati di uno studio dell’Università di Cagliari risalente al 2020 e gli ultimi rilevamenti messi nero su bianco nel report “Ecosistema urbano” di Legambiente e Ambiente Italia. Dati ancor più sorprendenti perché il capoluogo sardo è al sesto posto assoluto in Italia per offerta di trasporto pubblico, il primo tra le città di media grandezza.

Le zone periferiche

Perché (al netto dei disagi causati dai cantieri) se in città c’è una rete di bus relativamente efficiente, si preferisce – nonostante l’incubo del parcheggio – prendere la macchina? Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna, dice che i motivi sono essenzialmente due: «Da un lato l’abitudine, dall’altro una certa diffidenza nei confronti dei mezzi pubblici, c’è l’idea diffusa che siano “roba per poveri”, per persone che non si possono permettere altro quando invece è tutto il contrario». Lei ha la macchina, «ma la uso soltanto se devo trasportare qualcosa. Mi sposto sempre con i mezzi pubblici, su diverse linee, e devo dire che vedo sempre più tante facce nuove, anche famiglie con bambini». Detto questo, «se la rete è efficiente nelle zone centrali (quelle con traffico più congestionato), lo è un po’ meno nei quartieri periferici dove occorrerebbe incrementare le corse e la copertura».

La qualità dell’aria

L’altissimo numero di auto sulle strade urbane (meno del 3% sono elettriche o ibride) incide anche sulla qualità dell’aria: nonostante la ventilazione, rileva Legambiente, a Cagliari vengono registrate diversi giorni all’anno elevate concentrazioni di polveri sottili. In una città che nel 2022 ha conquistato il secondo posto dell’European Green Capital Award, premio della Commissione Ue per le politiche all’insegna della sostenibilità ambientale (adesso tra le tre candidate in Italia per l’edizione 2025), l’alternativa alle auto rappresentata dalle biciclette non è sostenuta.

La rete inesistente

Poche piste ciclabili in una rete che, in pratica, non esiste. «La maggior parte non sono collegate e questo è un problema perché l’assenza di percorsi agevoli, sicuri e completi non incentiva all’utilizzo della bicicletta da parte di chi va al lavoro, a scuola, o fa sport», dice l’assessore alla mobilità Alessio Mereu. «Stiamo intervenendo su più punti della città per creare i necessari collegamenti, anche con percorsi separati pedoni-bici sui marciapiedi allargati». Il vero traino della mobilità alternativa è però il trasporto pubblico. Mentre il Ctm già conta diverse decine di filobus e autobus elettrici e punta a una flotta green, resta il problema di migliorare la rete nelle zone periferiche e incentivare l’utilizzo dei mezzi. «Un incentivo per chi si deve spostare è rendere conveniente il tragitto Ctm non solo in termini economici ma anche di tempo», sottolinea Mereu. «Abbiamo un trasporto locale tra i migliori, stiamo rinnovando i mezzi, e in più un grosso incentivo arriva dall’offerta dell’abbonamento annuale a 30 euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA