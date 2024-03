Viabilità, per Pasquetta si cambia 

C’è un angolo di Marmilla che tradizionalmente viene preso d’assalto durante le festività pasquali, grazie alla presenza di attrazioni turistiche come il parco “Sardegna in miniatura” e l’altopiano della Giara nel territorio di Tuili. Non da meno sono la vicinanza al complesso di “Su Nuraxi” a Barumini e al castello della Marmilla a Las Plassas. Di conseguenza, ci si aspetta un notevole aumento del traffico: viene così prestata particolare attenzione alla strada che collega la Sardegna in Miniatura al comune di Barumini e alla Provinciale 47 Las Plassas-Tuili.

Al fine di evitare disagi, considerate le dimensioni estremamente ridotte della carreggiata, i Comuni di Tuili e Barumini hanno emanato un’ordinanza: dalle 8 alle 20 del giorno di Pasquetta, sarà istituito un senso unico di circolazione che va dalla “Sardegna in miniatura” fino alla strada provinciale 47, con divieto di sosta dei veicoli su entrambi i lati della strada; sarà presente apposita segnaletica lungo il percorso.

«Siamo soliti – spiega Pierangelo Cadoni, responsabile di “Sardegna in miniatura” - accogliere oltre tremila visitatori nella giornata di Pasquetta. Le persone visitano le nostre attrazioni e poi quelle del circondario: inevitabilmente c’è un afflusso considerevole di auto durante l’intera giornata. Siamo soddisfatti delle disposizioni adottate dai due Comuni per regolare il traffico in modo ordinato, evitando così potenziali disagi che altrimenti potrebbero verificarsi». Il sindaco di Barumini, Michele Zucca, spiega: «Abbiamo adottato le stesse disposizioni del Comune di Tuili poiché la strada cade sotto la giurisdizione di entrambi i territori comunali. È una strada stretta e l’emanazione di questa ordinanza è necessaria per ridurre i disagi».

Un’altra meta molto ambita per il lunedì dell'Angelo è l’altopiano della Giara. A tal proposito, il Comune di Tuili ricorda che «la strada che conduce da Tuili all’altopiano non è transitabile dal 6 novembre 2023 e viene istituito un percorso alternativo attraverso la strada comunale “Perdaba”, riservato esclusivamente ai mezzi con una portata massima di 35 quintali e una velocità massima di 30 chilometri orari. Si prega di prestare la massima attenzione durante le festività pasquali, considerando l’alto afflusso di turisti».

